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【理財個案】25歲計劃2年後赴外國讀書移民　如何自製每月5,000元被動收入？

博客 13:55 2021/10/28

分享：

【理財個案】25歲擬赴外國讀書移民　如何自製每月5,000元被動收入？

近年不少港人有意移居海外發展，有讀者今年25歲，但已有計劃2至3年後到外地進修兼移民。由於預計未來的收入會受簽證條件限制，他計劃利用投資組合自製3,000元至5,000元的被動收入，幫補日後的生活費。透過現時持有的資產，他有可能達成目標嗎？看看龔成是如何回答。

讀者：

你好，我今年25歲，計過學費、生活費等問題後，打算2至3年後，用自己的積蓄出去讀書移民。雖然到時讀書期間仍然會返工，不過受讀書簽證政策限制，相信收入始終不及正職。所以想拎你意見重組一下現時投資組合，目標係每月有多3,000元至5000元利息可以收到。

因並非移民歐美國家，該地方亦無對海外資產徵收重稅，所以我打算離開香港後都唔會賣股票。

【33歲投資恒大嚴重虧損 目標40歲擁千萬享財務自由 應否先止蝕再部署？：按此

現持有︰

月供股票

  • 港鐵 （00066） ：156股，每股平均價44.2元
  • 港交所 （00388） ：24股，每股平均價451.5元
  • 長江基建集團 （01038） ：185股，每股平均價44.7元
  • 盈富基金 （02800） ：632股，每股平均價27.4元
  • 阿里巴巴 （09988） ：68股，每股平均價227.6元

股票

  • 京東集團 （09618） ：150股，持貨價366元
  • 恒生科技ETF （03032） ：1400股，持貨價7.025元

儲蓄保險

  • 總值23,760美元（3年後供完，5年期）

現金

  • 10萬元內

【新手父母家庭月入8萬元 如何平衡教育基金及退休需要？：按此

龔成︰

若你希望透過收息股，為你每月生活增加3,000元至5,000元資金，以股息率6%計，你就需要準備60萬元至100萬元本金。

你現時資產加起來，明顯未到這個數字。建議你把握這2至3年，去增值累積這一筆資金。

你現有持股，都係有質素，可持有。但由於2至3年時間唔算長，投資選擇要保守少少，會以「平穩增值股」＋「收息股」為主。

阿里 （09988） 、港交所 （00388） 、京東 （09618） 、恒生科技ETF （03032） 這類較波動股票，就不要加注了。

除了現有資金，我建議你每月儲蓄，都拿來做月供股票，去提升財富增長力。策略上，你每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

你想進取些，可集中「平穩增值股」，相反你想保守少少，可以集中在「收息股」上。

以收息股來說，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如：

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，記住，股價略波動，不能太過大注，例如：

至於每月餘下一半儲蓄和10萬元現金，就等機會，當大市出現一定程度的下跌，就可以動用現金去投資，在平價時加大力度掃貨，然後長綫投資。

到你要準備讀書移民前半年左右，就要股票慢慢換成「收息股」去收息，為你讀書生活創造被動現金流。

而贖回的儲蓄保險，都可以投入「收息股」，去補足你現金流需要。

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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