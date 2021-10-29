【消費優惠】Häagen-Dazs限時免費派Häaburger　kkday預訂ClubONE粵式小菜放題＋大閘蟹$250

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Häagen-Dazs：免費派Häaburger

Häagen-Dazs專門店推出Häaburger，更於今明兩日在指定專門店派1,000個Häaburger！每店於每個時段活動將派出50份免費Häaburger，數量有限，派完即止。

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活動詳情：

時間：10月29日（五）下午6點及10月30日（六）下午3點

地點：指定Häagen-Dazs專門店

參加方法：

1. 於Facebook公開分享指定貼文

2. 到指定Häagen-Dazs專門店，並將截圖展示予店員，即可免費獲得Häaburger一份（指定口味）

指定10間專門店：

港島區：太古城中心、皇室堡、時代廣場

九龍區：MOKO、iSQUARE、V Walk

新界區：V city、東港城、東薈城、大埔超級城

2. kkdayｘClubONE：30款粵式小菜放題＋大閘蟹$250

ClubONE會所1號現時推出全新秋冬限定粵菜放題，可以任食30款粵式小菜，一入座更送「特盛五式」，當中包括一隻時令大閘蟹、原隻鮑魚酥、鹽香燒乳鴿半隻、人參螺頭燉雞／花膠大碗翅及以MOVENPICK雪糕／芒果布甸。在kkday預訂粵式小菜放題，更可享折扣優惠，成人只需250元、3-11歲小童則為150元。

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此優惠只適用於星期一至五（公眾假期除外），最少2位起入座。而成人另收附加費70元（包括原價加一、茶位費及特別附加費）、小童則為18元，於現場直接付款予商戶。

三十款小菜小食4小時無限任食（包含多款有營素菜） 小食：青瓜海蜇、泰式雞絲粉皮、涼拌窩笋絲、四川口水雞、避風塘海蝦、蜜桃咕嚕肉、黃公醬蚌、會所小炒王、蟲草花蒸龍躉腩等

精選小菜：臘味芥蘭、黃金脆魚皮、黑椒牛仔骨、話梅豬手、西檸汁脆雞柳、蝦米煮節瓜、 雙蔥美極牛仔肉等

健康菜式：潤腸松菠菜、老干媽虎皮椒、蒜茸韭王芽菜、蒜茸蒸勝瓜、蕃茄福建菜等

會所1號 港灣皇宴

地址：九龍灣宏照道38號Megabox 13樓2-3號舖

會所1號 愉花園

地址：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城3樓3005號舖

訂購網站

3. STACCATO網店：萬聖節優惠 購物8折

由即日起至11月1日，於STACCATO網店購物，即享8折優惠。

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STACCATO網店

撰文：hket小編

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