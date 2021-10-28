  • 28°C
香港時間 : 20211028日 (週四) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Staycation】城景國際Crabcation優惠　最低$1,100住宿加大閘蟹宴

精明消費 11:50 2021/10/28

分享：

Staycation仲可以點樣進化？既想度假，又想吃大閘蟹，現在就有「Crabcation」，可以一次過滿足兩個願望。

城景國際由即日至11月17日推出「大閘蟹.蟹粉盛宴」住宿優惠，包括雙人尊貴客房住宿1晚，並在樂雅軒中菜廳享用「大閘蟹．蟹粉美饌」套餐2位。套餐內食物包括每位享用1隻5両大閘蟹，主菜有蟹粉蛋白海斑球、蟹粉瑤柱海鮮炒飯等，配塔牌5年陳紹興花雕1瓶。如顧客惠顧第2隻大閘蟹，可享有半價優惠（以原價加一服務費）。

此住宿優惠每晚價錢由1,100元至1,250元，另再加一服務費，價錢以網站為準。凡透過官方網頁預訂逢星期一至三入住的顧客，更有9折優惠。詳情可瀏覽官方訂房網站

 

    點擊圖片放大

 

城景國際「大閘蟹.蟹粉盛宴」住宿優惠

  • 入住日期：即日至11月17日
  • 價錢：1,100元至1,250元（需另收加一服務費）
  • 額外成人1位，包括加床及「大閘蟹．蟹粉美饌」套餐，附加費港500元起，最多額外2位成人
  • 額外11歲以下小童1位（不加床），包括「大閘蟹．蟹粉美饌」套餐，附加費港幣400元起，最多額外2位小童
  • 凡預訂2位成人及2位小童入住，客房將免費升級至尊貴4人客房，視乎供應情況而定
  • 住宿優惠需於2天前預訂，並視乎客房供應而定
  • 訂房確認後不能取消或更改
  • 電話：2783 3888

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包

 

責任編輯：李伊洛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】康怡饗和民限定優惠　A4和牛炙燒$98　消費滿$100或以上享50%優惠券回贈
今日
【消費優惠】康怡饗和民限定優惠　A4和牛炙燒$98　消費滿$100或以上享50%優惠券回贈
【消費優惠】營多Indomarket買滿$100保留收據再購物可減$10
今日
【消費優惠】營多Indomarket買滿$100保留收據再購物可減$10
【好去處】元創方「韓國廣場2021」免費入場　體驗《魷魚遊戲》玩椪糖挑戰
2021/10/27
【好去處】元創方「韓國廣場2021」免費入場　體驗《魷魚遊戲》玩椪糖挑戰
【消費優惠】紅A網店Halloween優惠幫你搞Party　多款塑膠用品8折
2021/10/27
【消費優惠】紅A網店Halloween優惠幫你搞Party　多款塑膠用品8折
【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月27日）
2021/10/27
【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月27日）
飲食優惠 付款優惠 著數優惠 香港 大閘蟹 Staycation

下一篇文章

【消費優惠】康怡饗和民限定優惠　A4和牛炙燒$98　消費滿$100或以上享50%優惠券回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】UNIQLO一連兩周秋日限定優惠　衛衣／運動長褲低至129元
【消費優惠】UNIQLO一連兩周秋日限定優惠　衛衣／運動長褲低至129元
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月27日）
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月27日）
【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月27日）
【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月27日）
【SOGO Thankful Week】崇光感謝祭明日開鑼　化妝品／手袋／家庭電器／超市優惠一覽
【SOGO Thankful Week】崇光感謝祭明日開鑼　化妝品／手袋／家庭電器／超市優惠一覽
【Staycation】香港10大酒店排名　半島3甲不入　冠軍酒店獲近滿分！
【Staycation】香港10大酒店排名　半島3甲不入　冠軍酒店獲近滿分！
【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡
【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡