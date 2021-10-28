【Staycation】城景國際Crabcation優惠　最低$1,100住宿加大閘蟹宴

Staycation仲可以點樣進化？既想度假，又想吃大閘蟹，現在就有「Crabcation」，可以一次過滿足兩個願望。

城景國際由即日至11月17日推出「大閘蟹.蟹粉盛宴」住宿優惠，包括雙人尊貴客房住宿1晚，並在樂雅軒中菜廳享用「大閘蟹．蟹粉美饌」套餐2位。套餐內食物包括每位享用1隻5両大閘蟹，主菜有蟹粉蛋白海斑球、蟹粉瑤柱海鮮炒飯等，配塔牌5年陳紹興花雕1瓶。如顧客惠顧第2隻大閘蟹，可享有半價優惠（以原價加一服務費）。

此住宿優惠每晚價錢由1,100元至1,250元，另再加一服務費，價錢以網站為準。凡透過官方網頁預訂逢星期一至三入住的顧客，更有9折優惠。詳情可瀏覽官方訂房網站。

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城景國際「大閘蟹.蟹粉盛宴」住宿優惠 入住日期：即日至11月17日

價錢：1,100元至1,250元（需另收加一服務費）

額外成人1位，包括加床及「大閘蟹．蟹粉美饌」套餐，附加費港500元起，最多額外2位成人

額外11歲以下小童1位（不加床），包括「大閘蟹．蟹粉美饌」套餐，附加費港幣400元起，最多額外2位小童

凡預訂2位成人及2位小童入住，客房將免費升級至尊貴4人客房，視乎供應情況而定

住宿優惠需於2天前預訂，並視乎客房供應而定

訂房確認後不能取消或更改

電話：2783 3888

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包！

責任編輯：李伊洛

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