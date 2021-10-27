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【收息基金】分散風險兼收息　股債混合基金派息達10厘　年初至今升7%

基金新聞 18:20 2021/10/27

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【收息基金】分散風險兼收息　股債混合基金派息高達10厘　年初至今升7%

踏入年底，環球市場有多個不明朗因素，美股估值過高、聯儲局收水部署、供應鏈中斷及能源危機等，均令不少市場人士擔心環球市場的前景。投資者若擔心風險，亦可考慮配置股債混合基金，分散投資風險之餘，部分亦有提供吸引的派息。

每月派息最高達10厘

本網在晨星搜尋派息的股債混合基金，晨星分類下的其他股債混合基金，年息率由0.1厘至10.7厘不等。最高派息的聯博跨領域收益基金，過去12個月配息率高達10.7厘。根據晨星資料，截至今年9月30日，其投資組合43.32%為股票，債券佔重49.27%。股票內佔重最多是科技行業，佔19.32%，其次則是金融服務行業，佔18.12%，以及健康護理，佔11.28%。

該基金為每月派息，以今年9月的派息為例，投資10萬元可收息891元。

而第二高派息的安聯收益及增長基金，過去12個月配息率達9.27%厘。根據晨星資料，截至今年9月30日，其投資組合34.94%為股票，31.31%為債券。股票當中佔重最多是科技行業，佔28.36%，其次則是周期性消費及電訊服務，分別佔17.74%及13.66%。

該基金同樣是每月派息，以今年9月的派息為例，投資10萬元可收息774元。

■派息股債混合基金表現比較■
（包括同一基金的不同資產類別）

 

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年初至今普遍均能錄得升幅

至於基金表現，大部分股債混合基金的年初至今回報均能錄得升幅，達5%至10%不等。聯博跨領域收益基金年初至今錄得7.73%的升幅，而安聯收益及增長基金年初至今亦錄得13.05%的升幅。

至於1年回報及3年年度化回報，大部分股債混合基金均能錄得吸引的升幅，達10%至20%不等。若投資者看好中國股市前景，可考慮配置中國股票基金，收息之餘，亦可作為中長綫的投資部署。

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 基金學堂

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