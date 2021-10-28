【中國富豪】胡潤百富榜排名2021　李嘉誠首次上榜排名第8　中國新首富靠賣水發達

中國胡潤研究院公布2021年胡潤百富榜頭十排名，馬雲首次跌出三甲，第一名是農夫山泉 （09633） 創辦人鍾睒睒補上，以3,900億人民幣首次成為中國首富，身家比去年增長7%，即約250億人民幣。

今年胡潤百富榜人數比去年擴大22%，增加了520人，一共有2918名富豪身家超過20億人民幣。阿里巴巴 （09988） 創辦人、曾四度成為中國首富的馬雲跌出三甲，身家比去年跌36%，位列第5，是榜單上身家縮水第二多的富豪。身家縮水最多的是中國恒大集團 （03333） 創辦人許家印，比去年減少1,620億人民幣，排名由上年的第5位跌至今年第70位。

此外，受內地政策影響，內地的校外教育培訓機構創辦人亦受牽連，包括好未來（美：TAL）創辦人張邦鑫、新東方 （09901） 創辦人俞敏洪、高途教育（美：GOTU）創辦人陳向東，三人身家都大幅縮水，其中張邦鑫身家更蒸發900億人民幣，跌逾94%至57億人民幣。

有人升有人跌，抖音母企字節跳動創辦人張一鳴及新能源汽車電池供應商寧德時代（深：300750）創辦人曾毓群今年身家漲幅逾3倍，分別坐擁3,400億及3,200億人民幣，排名第二及第三位。不過要數賺到豬籠入水的，便是做新能源汽車的小康股份（滬：601127）张興海、顏敏夫婦，其增長率是去年的7.5倍，達220億人民幣。

另外，李嘉誠今年亦在百富榜中，以2,150億元人民幣排名第8，是首次有香港富豪列入榜單中。

■2021年胡潤百富榜10大排名■





















新能源相關產業的企業家今年都榜上有名，是否證明未來內地的新能源業務會有更大發展空間？

責任編輯：嚴熹曼

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