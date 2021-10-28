  • 25°C
香港時間 : 20211028日 (週四) 07:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】九龍東皇冠假日酒店大閘蟹宴每位688元　時代廣場展銷集名牌服飾低至1折

精明消費 07:00 2021/10/28

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 九龍東皇冠假日酒店：大閘蟹宴每位688元

香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒「金秋大閘蟹宴」由即日起至11月14日供應，凡惠顧每位可享用3隻江蘇大閘蟹，每隻約4至5両重，可選擇清蒸或薰衣草蒸。每位688元（兩位起），另收茶芥及加一服務費。 限量供應，建議訂座時預留。

香港九龍東皇冠假日酒店「金秋大閘蟹宴」
訂座熱綫：3983 0688
地址：將軍澳唐德街3號
優惠詳情

    點擊圖片放大

2. 時代廣場展銷集：名牌服飾低至1折

時代廣場展銷集即日起至11月1日有名牌服飾特賣，男女服飾、鞋履、太陽眼鏡、內衣及家居服低至1折發售。精選品牌包括CALVIN KLEIN、BLACKBARRETT、Clarks、AMENPAPA、nanamica、Off-White、FILA、Kappa、Arts Optical、MOSCHINO、EMPORIO ARMANI、ROUGE AMOUR、GALLERIA等。

    點擊圖片放大

時代廣場展銷集
日期：10月27日至11月1日
時間：早上11至晚上9時
地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

3. 7-Eleven：Häagen-Dazs脆皮三文治108元／5盒

即日起至10月31日，於7-Eleven購買Häagen-Dazs脆皮三文治（不包括日本版），享優惠價108元／5盒，包括曲奇雲呢拿、抹茶、焦糖等口味，亦有新口味岩鹽焦糖泡沫咖啡味。

優惠只適用於香港店舖。貨品數量有限，售完即止。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。

    點擊圖片放大

優惠詳情

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】實惠土瓜灣店傢俬低至3折　KKday訂米芝蓮食府文華廳6道菜晚市套餐75折
2021/10/27
【消費優惠】實惠土瓜灣店傢俬低至3折　KKday訂米芝蓮食府文華廳6道菜晚市套餐75折
今日優惠精選 - 【消費優惠】G2000開倉低至$10起　OK便利店Häagen-Dazs扭紋脆脆雪糕杯憑優惠券減$10
2021/10/26
【消費優惠】G2000開倉低至$10起　OK便利店Häagen-Dazs扭紋脆脆雪糕杯憑優惠券減$10
今日優惠精選 - 【消費優惠】Cafe Crepe晚市套餐買1送1　KKday海鮮祭優惠低至33折
2021/10/25
【消費優惠】Cafe Crepe晚市套餐買1送1　KKday海鮮祭優惠低至33折
今日優惠精選 - 【消費優惠】H Queen's及H Code​​​​​​​半價餐飲禮券優惠　鴻星集團6人大閘蟹套餐減$300
2021/10/22
【消費優惠】H Queen's及H Code​​​​​​​半價餐飲禮券優惠　鴻星集團6人大閘蟹套餐減$300
今日優惠精選 - 【消費優惠】Red Chicken將軍澳店開幕享7折優惠　九龍酒店龍逸軒任點任食點心Brunch​​​​​​​ 85折
2021/10/21
【消費優惠】Red Chicken將軍澳店開幕享7折優惠　九龍酒店龍逸軒任點任食點心Brunch​​​​​​​ 85折
著數優惠 時裝服飾 大閘蟹 酒店

下一篇文章

【好去處】元創方「韓國廣場2021」免費入場　體驗《魷魚遊戲》玩椪糖挑戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月27日）
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月27日）
【SOGO Thankful Week】崇光感謝祭明日開鑼　化妝品／手袋／家庭電器／超市優惠一覽
【SOGO Thankful Week】崇光感謝祭明日開鑼　化妝品／手袋／家庭電器／超市優惠一覽
【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月27日）
【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月27日）
【消費優惠】UNIQLO一連兩周秋日限定優惠　衛衣／運動長褲低至129元
【消費優惠】UNIQLO一連兩周秋日限定優惠　衛衣／運動長褲低至129元
【Staycation】香港10大酒店排名　半島3甲不入　冠軍酒店獲近滿分！
【Staycation】香港10大酒店排名　半島3甲不入　冠軍酒店獲近滿分！
【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡
【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡