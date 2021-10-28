【消費優惠】九龍東皇冠假日酒店大閘蟹宴每位688元　時代廣場展銷集名牌服飾低至1折

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【好去處】元創方「韓國廣場2021」免費入場 體驗《魷魚遊戲》玩椪糖挑戰
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 九龍東皇冠假日酒店：大閘蟹宴每位688元
香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒「金秋大閘蟹宴」由即日起至11月14日供應，凡惠顧每位可享用3隻江蘇大閘蟹，每隻約4至5両重，可選擇清蒸或薰衣草蒸。每位688元（兩位起），另收茶芥及加一服務費。 限量供應，建議訂座時預留。
香港九龍東皇冠假日酒店「金秋大閘蟹宴」
訂座熱綫：3983 0688
地址：將軍澳唐德街3號
優惠詳情
2. 時代廣場展銷集：名牌服飾低至1折
時代廣場展銷集即日起至11月1日有名牌服飾特賣，男女服飾、鞋履、太陽眼鏡、內衣及家居服低至1折發售。精選品牌包括CALVIN KLEIN、BLACKBARRETT、Clarks、AMENPAPA、nanamica、Off-White、FILA、Kappa、Arts Optical、MOSCHINO、EMPORIO ARMANI、ROUGE AMOUR、GALLERIA等。
時代廣場展銷集
日期：10月27日至11月1日
時間：早上11至晚上9時
地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓
3. 7-Eleven：Häagen-Dazs脆皮三文治108元／5盒
即日起至10月31日，於7-Eleven購買Häagen-Dazs脆皮三文治（不包括日本版），享優惠價108元／5盒，包括曲奇雲呢拿、抹茶、焦糖等口味，亦有新口味岩鹽焦糖泡沫咖啡味。
優惠只適用於香港店舖。貨品數量有限，售完即止。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選