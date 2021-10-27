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【投資調查】逾6成港投資者對未來半年股市感樂觀　企業為應對挑戰安排彈性工作時間

個人增值 16:50 2021/10/27

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瑞銀發布最新季度《投資者情緒調查》，當中顯示，有63%香港投資者對未來6個月的股市保持樂觀態度，高於2021年4月調查的60%；至於對未來1年，則有7成表示樂觀，高於4月的59%。不過，僅30%香港投資者計劃增加投資，較4月份調查的39%為低。

在企業層面，24%香港企業家計劃在未來12個月增聘人手，另外則有22%計劃增加業務投資。就業市場緊張為香港企業家帶來挑戰，在挽留員工（90%）及招聘員工（86%）均面對挑戰，另有92%指挑戰在於客戶需求轉弱。

【渣打調查：港人對可持續投資興趣升至新高　惟憂ESG影響欠透明度：按此

面對種種挑戰，香港企業家有不同應對方法，當中有76%指會安排更彈性的工作時間、74%增加員工福利、72%為員工提供新或更多年終獎金、68%安排更彈性的工作地點，或提供新或更多推薦獎金。

瑞銀在2021年9月28日至10月18日期間，對3,004名投資者及1,202名企業家進行調查，受訪者的可投資資產至少達100萬美元或年收入至少達100萬美元，並最少有一名員工。全球樣本分布15個市場，包括阿根廷、巴西、中國內地、法國、德國、香港、意大利、日本、墨西哥、俄羅斯、新加坡、瑞士、阿聯酋、英國及美國。

 

責任編輯：鄭樂怡

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