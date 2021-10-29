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Emporio Armani 40歲生日　推別注Logo紀念系列

博客 18:50 2021/10/29

分享：

有著King of Fashion美譽的Giorgio Armani，是高級時裝界首位推出副線系列的設計師，轉眼間其第一條副線系列Emporio Armani（EA）已經來到40歲，要紀念這一個時刻，定必推出一個膠囊系列來賀壽一番。

演員黃溢豪是其中一位穿上EA 40 logo別注系列的代言人。（外套$4,700、衞衣$3,000、褲$3,000、背囊$3,200/圖片由品牌提供） 11）服裝圖案一看便懂得以塗鴉的手法來表達年青的感覺。（$4,100/圖片由品牌提供）

首先，先與大家來個「暴露年紀系列」問題，關於「EA的第一個記憶是甚麼？」先招供，那是90年代一個有關「認住呢隻鷹」的潮流故事。

有位靠年青雜誌補給潮流養份的潮童，某天於劉雲傑繪畫的《百分百感覺》中看到許樂和Jerry身穿鷹形的EA商標的牛仔褲……其時怎會去理解代表活力的符號，只知這索價千多元的牛仔褲是刻下最重要的流行印記。當然，又怎能遺漏那銀色橢圓形眼鏡？走過「眼鏡88」多次只為望它多一面……

整個系列以黑、白、紅和藍色為主，手袋用上紅與白。（$3,200 / 圖片由品牌提供）

整個系列走中性設計，例如這件男女合穿的恤衫。（$3,400 / 圖片由品牌提供）

眨眼間EA走過40個年頭，在剛過去的9月更在出生地米蘭大肆慶祝，舉辦「THE WAY WE ARE」展覽，藉著服裝、圖像和視頻來闡釋品牌40年間的理念和歷史，更在米蘭市的好幾個指定車站來個品牌的別出心裁的創意訂製，誠意十足！

為了慶祝Emporio Armani創立40周年，位於米蘭的Armani/Silos舉辦《THE WAY WE ARE》展覽，內容講述由服裝、圖像和視頻凝煉EA精神與理念，開幕之際，當然少不了《Emporio Armani Magazine》特刊同步推出。

今天當然不會缺少了球鞋。（售價未定/圖片由品牌提供）

重中之重，順勢加推「Logo別注版」與多年來的擁躉來一次同樂？這個以「超大標誌」為主體，紅、藍、黑和白4色作主調，是回應主打個人化的KOL世代，香港區則誠邀8位KOL各自各型格演繹，相信當年得個「恨」字的潮童，這次理可負擔得起之餘，亦欣喜品牌依舊面向新世代的年青客群，潮流始終由後生仔主導才有無限可能吧？

產品查詢：2411 0177

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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