Emporio Armani 40歲生日　推別注Logo紀念系列

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有著King of Fashion美譽的Giorgio Armani，是高級時裝界首位推出副線系列的設計師，轉眼間其第一條副線系列Emporio Armani（EA）已經來到40歲，要紀念這一個時刻，定必推出一個膠囊系列來賀壽一番。
首先，先與大家來個「暴露年紀系列」問題，關於「EA的第一個記憶是甚麼？」先招供，那是90年代一個有關「認住呢隻鷹」的潮流故事。
有位靠年青雜誌補給潮流養份的潮童，某天於劉雲傑繪畫的《百分百感覺》中看到許樂和Jerry身穿鷹形的EA商標的牛仔褲……其時怎會去理解代表活力的符號，只知這索價千多元的牛仔褲是刻下最重要的流行印記。當然，又怎能遺漏那銀色橢圓形眼鏡？走過「眼鏡88」多次只為望它多一面……
眨眼間EA走過40個年頭，在剛過去的9月更在出生地米蘭大肆慶祝，舉辦「THE WAY WE ARE」展覽，藉著服裝、圖像和視頻來闡釋品牌40年間的理念和歷史，更在米蘭市的好幾個指定車站來個品牌的別出心裁的創意訂製，誠意十足！
重中之重，順勢加推「Logo別注版」與多年來的擁躉來一次同樂？這個以「超大標誌」為主體，紅、藍、黑和白4色作主調，是回應主打個人化的KOL世代，香港區則誠邀8位KOL各自各型格演繹，相信當年得個「恨」字的潮童，這次理可負擔得起之餘，亦欣喜品牌依舊面向新世代的年青客群，潮流始終由後生仔主導才有無限可能吧？
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撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌