樓按借款人並非業主　有何好處及壞處？

一般情況下，把物業抵押予銀行借取樓按，業主便會是借款人。但少數情況下，卻會出現按揭申請時，業主非借款人的情況。究竟此類情況為何出現？又有甚麼好處或壞處？

通常的情況下，業主要申請樓按，自然會是樓按的按揭人（Mortgagor）及借款人（Borrower），但有部分情況，兩個身份是可以分開的。其中一種情況，是業主無收入，便可能會以按揭人身份，同意把物業抵押，由另外的借款人（通常為業主的直系親屬）負上還款的責任。如果借款人拖欠還款／違約，銀行便可收回抵押物業。

業主信貸紀錄亦影響審批

不同銀行在為類似個案計算供款負擔、壓力測試時，會有不同的標準。多數會將按揭人及借款人的收入及負債一併計算，但有少數銀行可以單獨計算借款人，而不計算業主（即按揭人）的收入及負債。部分有較多債務，本身難以通過壓測的業主，便會以自己作按揭人、親人作借款人的方式申請按揭。

但要留意，即使是可以單獨計算借款人供款負擔的銀行，在處理申請時，也一樣會要求按揭人提供信貸報告。也的確曾有例子，借款人的收入足以通過壓測，而按揭人本身卻因為信貸紀錄不良，而被銀行拒批的個案。

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另外也要留意，只有按揭成數6成以下，即不經按揭保險情況下，借款人、按揭人可以分開。在涉及按保時，會要求業主本身即為借款人，如果業主本身有較多債務，便不可以用此種方式以圖降低通過壓力測試的難度了。

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