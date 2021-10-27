【好去處】元創方「韓國廣場2021」免費入場　體驗《魷魚遊戲》玩椪糖挑戰

說到韓國，除了Oppa、泡菜、韓服、韓劇，更是港人喜愛的旅遊熱點之一。因疫情關係大家暫未可親身到韓國旅行，不過要感受「韓風」卻不難，仲可以體驗一下大熱連續劇《魷魚遊戲》內的韓國傳統遊戲。

【一連9日美食嘉年華下周開幕 已打一針新冠疫苗人士定時免費入場：按此】

駐香港韓國文化院將於10月29日至31日，於PMQ元創方地面廣場首次舉行「韓國廣場2021」，免費開放予公眾入場。

場內將設有多個文化體驗攤位，入場人士可以試玩大熱劇集《魷魚遊戲》內的韓國傳統遊戲，更可以試玩椪糖挑戰，小心用針把糖餅上的圖形挑出來。

場內亦有韓國品牌產品展銷，亦會舉行多項韓國文化活動，包括韓服紙娃娃製作⼯作坊、健康講座等；更會提供傳統韓服讓入場人士免費試穿「打卡」，有專業團隊提供免費韓式化妝及髮型指導，並為入場人士拍攝韓式照片，名額有限，先到先得。至於30及31日，會有跆拳道及管弦樂團表演。

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「韓國廣場2021」

日期：10月29日至31日

時間：10月29日晚上6時至8時、10月30日上午11時至晚上8時、10月31日上午11時至下午6時

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地面廣場

詳情

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責任編輯：李伊洛

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