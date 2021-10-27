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【ESG】渣打調查：港人對可持續投資興趣升至新高　惟憂ESG影響欠透明度

ESG投資 15:25 2021/10/27

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渣打 （02888） 公布可持續投資2021報告，就可持續投資趨勢進行調查，調查指新晉富裕、富裕及高淨值投資者對可持續投資的興趣創新高，但同時對可持續投資抱有顧慮，擔心相關投資產品的影響缺乏透明度，難以計算成效。

【富達承諾2030年前投資組合內碳排量減半 企業不減排或考慮逐步撤資：按此

港富裕人士對可持續投資接受能力較高

調查訪問2,040名擁有不同財富背景的投資者，分別來自英國、阿聯酋、新加坡、中國內地、香港、台灣及印度7個市場。當中13%的投資者已經把逾四分一的資金投放於可持續投資方案，遠高於去年的2%；而本港的整體比率僅得9%，屬偏低水平，但富裕人士對這種投資類別的接受程度較高，有11%投資者表示，已把逾四分一資金投入可持續投資之中。

【CFA協會：全球逾1.15萬人報讀ESG投資證書課程：按此

憂可持續投資影響欠透明度

本港受訪投資者中，54%表示對可持續投資的認識不足，高於受訪市場平均的46%，69%本港投資者認為需要可量化的證據，以證明可持續投資能帶來社會影響，38%投資者憂慮可持續投資財務表現。

渣打大中華、北亞地區及香港財富管理業務主管江碧彤指，雖然投資者興趣升至新高，但對可持續投資認識不足，窒礙投資意欲。調查同時指出，投資者在所有可持續投資方案中，傾向選擇可持續基金。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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