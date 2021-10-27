【退休理財】退休投資組合要謹慎審視　一個方法計算股債比例

股市波動上升對你的退休資金意味着甚麼？美股近日再次創出新高，但在樂觀的時候也不能忘記風險。因為股價下跌的原因有很多，包括供應鏈挑戰、疫情病例增加以及美國全國勞動力短缺。中港股市本來在反彈，惟又因擔心中美關係再趨緊張而受壓。無論大調整或股災短時間內是否即將到來，最好考慮一下市場波動如何影響你的財務未來，尤其是當你已經退休或是計劃在不久的將來退休。

保護你的儲蓄免受崩潰的關鍵

如果市場急跌，你的退休儲蓄受到多大的打擊，很大程度上取決於你的資產配置，即是你的投資在投資組合中的分配方式。年輕投資者通常將更多的投資組合分配給股票，因為股票的回報率往往比債券和其他保守投資高得多。如果市場急挫，大量投資於股票的投資組合將受到更大的打擊，但年輕的投資者有幾十年的時間讓他們的資金恢復。

隨着年齡增長，明智的做法是調整你的資產配置，使其更加保守。如果你即將退休，並且你的投資組合中有90%由股票組成，那麼市場低迷可能會對你的儲蓄造成嚴重破壞。當你依靠這些儲蓄來維持退休生活時，這可能會帶來災難。

實際上，沒有硬性規定投資組合中應該有多少股票和債券，但是一般準則是從110中減去你的年齡，結果就是你的投資組合中應該投資於股票的百分比。假設你65歲，你的投資組合中應該有大約45%的股票和55%的債券。

現在投資股票還安全嗎？

然而，不管你的年齡多大，在股票上有一些投資仍然是明智的。雖然股票可能比債券風險更高，但有助於你的儲蓄增長得更快。即使在你退休後，你仍然希望你的儲蓄在整個退休期繼續增長。通過將投資組合的至少一小部分投資於股票，並將其餘部分分配給更保守的投資，例如債券，可以最大限度地提高收益，同時最大限度地降低風險。

事實上，在波動時期，繼續投資股票市場也很重要。當你即將退休時，將所有資金撤出市場可能很誘人，但這可能是一個危險的舉動，因為在價格較低的錯誤時間賣出，你可能會有損失。股市令人生畏，尤其是當你擔心會失去退休儲蓄時，不過通過仔細檢查你的資產配置，你可以盡可能地保護你的資金。

本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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