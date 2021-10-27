  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (週三) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】成為跨境理財通首批試點銀行　工行推逾200產品　平安銀行首推5系列

個人增值 11:30 2021/10/27

分享：

工商銀行為首批粵港澳大灣區「跨境理財通」試點銀行，並已在大灣區廣州、深圳等9個市及香港特別行政區、澳門特別行政區具備辦理「跨境理財通」業務的資格。

據了解，工行針對大灣區客戶需求，首批遴選200多個產品，上述地區符合資格的個人客戶可在工行指定分行申請辦理。該行將按照政策要求，全程採用專戶專用閉環管理，以及總額度和個人投資限額管理，以保障業務合規及安全地運作。

【陳茂波：評估港成區域碳交易中心可能　研建粵港澳大灣區統一碳市場：按此

平安銀行首批向港澳客推8隻產品

另外，平安銀行行長特別助理蔡新發日前在「跨境理財通」啟航發布會上表示，在合作行選擇上是以「開放＋優選產品貨架」為原則，與紮根香港83年的香港華僑永亨銀行進行首批合作。

該行將面向港澳客戶推出首批5個系列、8隻產品，並在「跨境理財通」開通首日就已完成首筆「北向通」業務交易。

平安理財總經理張東表示，平安理財協同母行平安銀行及境外合作行，深入調研了港澳與內地投資者在投資習慣、風險偏好等方面的差異，結合監管業務試點政策要求，最終研究制定了目前面向港澳投資者的「跨境理財通」產品服務方案。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【美股】魷魚遊戲帶動Netflix第三季盈利增83%　10年前買Netflix今日賺幾多？
2021/10/21
【美股】魷魚遊戲帶動Netflix第三季盈利增83%　10年前買Netflix今日賺幾多？
【港股戶口】券商遭內媒點名狠批　網民籲轉倉　10間券商收費比較　
2021/10/20
【港股戶口】券商遭內媒點名狠批　網民籲轉倉　10間券商收費比較　
【大灣區】19家港銀今日起可開展跨境理財通業務（附南北向通銀行名單）
2021/10/19
【大灣區】19家港銀今日起可開展跨境理財通業務（附南北向通銀行名單）
【A股分析】市場料中國工業及GDP增速放緩　流動性將漸放鬆
2021/10/15
【A股分析】市場料中國工業及GDP增速放緩　流動性將漸放鬆
【美股分析】10月中季績期　美股或大幅度回調5至8%
2021/10/08
【美股分析】10月中季績期　美股或大幅度回調5至8%
經濟 銀行 廣州 深圳 華僑永亨銀行 大灣區 跨境理財通

下一篇文章

限購令下更搶手？盤點5款最保值CHANEL手袋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至10月22日）
【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至10月22日）
【CHANEL限購】一年只可買一個經典款　投資CHANEL手袋選這5款最保值？
【CHANEL限購】一年只可買一個經典款　投資CHANEL手袋選這5款最保值？
【品味投資】勞力士金錶成潮流指標　專家教買舊裝停產金錶　入門價只需10多萬
【品味投資】勞力士金錶成潮流指標　專家教買舊裝停產金錶　入門價只需10多萬
【流感疫苗2021】免費或資助流感針懶人包　10類合資格人士可免費接種　即睇邊度有得打
【流感疫苗2021】免費或資助流感針懶人包　10類合資格人士可免費接種　即睇邊度有得打
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - 限購令下更搶手？盤點5款最保值CHANEL手袋
限購令下更搶手？盤點5款最保值CHANEL手袋