【大灣區】成為跨境理財通首批試點銀行　工行推逾200產品　平安銀行首推5系列

工商銀行為首批粵港澳大灣區「跨境理財通」試點銀行，並已在大灣區廣州、深圳等9個市及香港特別行政區、澳門特別行政區具備辦理「跨境理財通」業務的資格。



據了解，工行針對大灣區客戶需求，首批遴選200多個產品，上述地區符合資格的個人客戶可在工行指定分行申請辦理。該行將按照政策要求，全程採用專戶專用閉環管理，以及總額度和個人投資限額管理，以保障業務合規及安全地運作。

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平安銀行首批向港澳客推8隻產品



另外，平安銀行行長特別助理蔡新發日前在「跨境理財通」啟航發布會上表示，在合作行選擇上是以「開放＋優選產品貨架」為原則，與紮根香港83年的香港華僑永亨銀行進行首批合作。



該行將面向港澳客戶推出首批5個系列、8隻產品，並在「跨境理財通」開通首日就已完成首筆「北向通」業務交易。



平安理財總經理張東表示，平安理財協同母行平安銀行及境外合作行，深入調研了港澳與內地投資者在投資習慣、風險偏好等方面的差異，結合監管業務試點政策要求，最終研究制定了目前面向港澳投資者的「跨境理財通」產品服務方案。

責任編輯：鄭樂怡

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