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【消費優惠】營多Indomarket買滿$100保留收據再購物可減$10

精明消費 09:00 2021/10/28

分享：

售賣東南亞食品的營多Indomarket有超級大優惠，由即日至10月31日，購物滿100元後，保留收據再購物可減10元優惠，要留意單一收據並不包括電話卡。

營多Indomarket分店位置

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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