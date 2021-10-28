【消費優惠】營多Indomarket買滿$100保留收據再購物可減$10

售賣東南亞食品的營多Indomarket有超級大優惠，由即日至10月31日，購物滿100元後，保留收據再購物可減10元優惠，要留意單一收據並不包括電話卡。

營多Indomarket分店位置

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撰文：hket小編

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