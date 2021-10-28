【消費優惠】營多Indomarket買滿$100保留收據再購物可減$10 精明消費 09:00 2021/10/28 分享： 售賣東南亞食品的營多Indomarket有超級大優惠，由即日至10月31日，購物滿100元後，保留收據再購物可減10元優惠，要留意單一收據並不包括電話卡。 營多Indomarket分店位置 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】元創方「韓國廣場2021」免費入場 體驗《魷魚遊戲》玩椪糖挑戰 2021/10/27 【好去處】元創方「韓國廣場2021」免費入場 體驗《魷魚遊戲》玩椪糖挑戰 【消費優惠】紅A網店Halloween優惠幫你搞Party 多款塑膠用品8折 2021/10/27 【消費優惠】紅A網店Halloween優惠幫你搞Party 多款塑膠用品8折 【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處 海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月27日） 2021/10/27 【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處 海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月27日） 【消費優惠】馬拉松海港城開倉 精選運動服飾買3件享7折 2021/10/27 【消費優惠】馬拉松海港城開倉 精選運動服飾買3件享7折 【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡 2021/10/26 【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡 超市 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 著數優惠 香港