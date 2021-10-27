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本地零售漸暖　商戶積極備戰年底消費旺季

博客 06:44 2021/10/27

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疫情加速了消費者適應新的消費模式，可以通過線上安坐家中購買各種東西。由疫情爆發至今，我們看到的是消費者習慣的轉變，從過去更多習慣線下購物，變成一種「線上+線下」結合的模式，兩種購物方式，可以滿足消費者不同時間下，對不同消費品的需求。根據政府統計處數據顯示，今年八個月零售業網上銷售價值的臨時估計按年上升45.2%，反映本地市場對電商的需求龐大。事實上，香港消費者的購買力特別強，不管疫情與否，香港消費者都十分注重方便、快捷、划算這三個關鍵字。

2021年5月「天貓香港」開始試業，面向本港消費者，冀助力香港商家通過電商來服務香港消費者。我們經歷過5月試業優惠，8月第一期電子消費券發放後，天貓香港迎來了一波很明顯的銷售增長，我們看到本港消費者有個特性，很多消費者很快就把第一期的消費券用完，同時很多商家都積極投入，有大量的推廣及優惠，吸引消費者；以天貓香港為例，很多消費者用消費券來購買輕奢侈品和電子產品。連同9月的Mega Sale，每次的銷售節點都可以說有點驚喜的表現。

目前我們最新的商家品牌數已增至超過4,000個，看到下半年大促銷活動以來，品牌入駐進一步加快，看到商家品牌加快數碼化發展，並對天貓香港這個平台有信心。

以9月份進駐天貓香港的香港大型家俱連鎖店實惠Pricerite為例，雖然實惠本身有營運自己的電商平台，同時也有積極拓展不同的電商渠道，反映了他們對天貓香港的肯定。品牌本身在香港具有知名度，廣為本地消費者熟悉，產品質量有保證，現在通過進駐天貓香港，可以進一步加強線上服務，面向天貓淘寶上廣大的消費群體，讓我們為天貓香港的用戶帶來更豐富的選品及優質服務。

另一已進駐天貓香港的品牌例子為6IXTH8IGHT，該品牌的核心受眾是亞洲的Z世代和千禧一代女性，而這些女性是非常習慣網購服裝，因此該品牌對電商發展及公司數字化都十分重視。通過天貓香港，6IXTH8IGHT了解更多最新的市場形勢，從而快速應對消費者需求，也可以更詳細及更有針對性地製定營銷策略，高效營運。

第二期的電子消費券計劃已經發放，隨著消費券在今年餘下時間陸續發放，預期將繼續有利於本地消費意欲，帶旺本港經濟。我們早已聯同商戶為「天貓雙11狂歡季」作準備，在10月中開始，天貓香港與多個平台品牌有大型的地鐵廣告宣傳。除了大量優惠之外，我們還會推出更多升級的服務以及補貼，希望可以攜手更多品牌，為香港消費者帶來更多優質選擇。

撰文 : 陳子堅 天貓淘寶港澳事業部負責人

欄名 : 阿里導航

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