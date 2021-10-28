【退休規劃】IT專才擁逾500萬現金仍怕保障不足　加按物業套現令財富穩定增值？

退休時需存975萬元

另外，小女兒將於9年後升讀大學，屆時這筆資金也要準備好，現時除了儲蓄以外，可能都要多了解到時有甚麼選擇及現時那些資產能夠到時提供升學現金流，需要注意6年至9年後的資金靈活性。

退休規劃方面，Betty認為退休時能夠維持今天的生活已很不錯，希望到時能夠每月有5萬元生活費，即一年60萬元。假設退休時每年能夠有60萬退休入息，25年退休生活，而期間未用資金能夠維持每年4%增長，剛退休時便需要滾存到975萬元才能達到這個目標。

至於Robin，他期望在60歲退休，距離現在還有11年，退休目標是現有資產及每月盈餘需要到時滾存到975萬元，在這假設下，目前有的資金是693.9萬元，即是需要達到的預期年回報是3.14%，所以相信很高機會達標，假如再計算退休後通脹因素，需要達標的預期年回報率要提升到5.59%，以11年時間來考慮，都屬於一個合理可達到的收益率。

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在計算上，未考慮的因素包括孩子將來的教育支出會否因到海外升學而大增，及Robin未來11年的工作是否可以繼續續約，或有更好的發展。但除了這兩項不明朗而有機會令資金打折扣的因素外，正面的因素是還未充分運用手上最大的資產，便是現時的自住物業。居住是必須的安排，但如果不幸資金周轉出現問題，都能夠協助暫時渡過難關，退休時亦可以申請安老按揭，所以唯有透過持續檢討，才能確保能夠適當應對知道或未知道的風險。

最後，現有組合要如何配置才能達到以上計算的目標呢？目前可投資資產中最大比例是現金，佔70%，屬於進取資產的投資計劃及強積金佔11%，平穩增長的儲蓄保單現金價值佔8%，還有11%投資在保本基金，經了解這隻保本基金是一些公司內部認購的產品，投資期4年，每年保證派發10%收益，到期能取回本金，以此計算，年回報達到11.11%，是非常理想的投資產品。

現時已沒有機會買到這類年期短、收益高及低風險的產品，所以我提醒Betty，就算有機會加碼時亦需審慎考慮，因為回報太理想時，反而要加倍小心。因現金比例過高，應撥去平穩收益及長遠增值資產，可以考慮各佔約一半。平穩收益資產包括債券類資產，儲蓄保險及年金等，長遠增值資產一般指股票類資產。

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【原文刊於第728期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。