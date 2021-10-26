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【5000元消費券】政府延長八達通領取消費券限期　最遲可於明年9月30日前領取

精明消費 18:40 2021/10/26

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政府自8月1日起，開始向市民發放5,000元電子消費券，而選擇以八達通收取消費券的市民，在使用消費券前須先拍卡領取。根據原先安排，市民必須在每期消費券發放日期起計的3個月內拍卡領取，逾期未領的券額會自動失效。不過，有首批成功登記的市民仍未拍卡領取消費券，為方便市民，政府今日（26日）宣布將所有批次及期數的消費券領取期限，一律延長至明年9月30日。

根據原先安排，在8月1日獲發第一期消費券並以八達通卡領取的市民，須在10月31日或之前拍卡領取。有鑑於有小部分市民至今仍未拍卡領取，政府宣布把消費券領取期限延長。有見在8月1日後發放的其他批次及期數的消費券亦可能出現同樣情況，政府決定簡化安排，所有批次及期數的消費券領取期限會一律延長至明年9月30日。

另外，是次改動並不影響政府透過八達通向合資格市民發放消費券的現有其他安排。

如選用八達通領取消費券，市民可到設於港鐵站、輕鐵站客務中心、指定碼頭及公共運輸交滙處的公共交通費用補貼領取站，指定便利店和超級市場，八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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