【退休規劃】IT專才擁逾500萬現金仍怕保障不足　加按物業套現令財富穩定增值？

近年樓價持續上升，不少有樓人士也將手頭物業加按以套現資金，令財富更穩定增值。今次的個案是典型的香港家庭組合，分別為44歲的Betty和49歲的Robin，Betty是位家庭主婦，而Robin則為IT專業人士，月入8.3萬元，兩人育有兩名分別9歲及12歲孩子，也需要供養雙方父母。

Betty希望利用加按物業得來的資金為家庭做好將來的規劃。父母都會為孩子着想而要籌備教育基金，還有是要照顧父母，再加上自己要面對退休，所以這3方面便是商討重點。

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未討論如何運用資金之前，應該先要保存適當應急錢。以他們目前支出模式來看，以6個月生活費作為應急資金，我建議他們保留40萬元現金在銀行，不求收益，但求安心。之後便是風險管理，保險保障的安排。

自願醫保更安心

雖然Betty和Robin都有人壽保障，但明顯不足，尤其是丈夫。作為家庭收入唯一支柱，單是未償還債務已經有600萬元，還未計算對家人的責任，包括太太、孩子及雙方父母，所以Robin的人壽保障額估算需要不少於800萬至1,000萬元。除了按揭還款為期30年外，對孩子及父母的責任應該是未來15年的承擔，所以可以考慮按債務及責任分開兩類安排不同年期的人壽保障。一般都是以定期壽險為主要，再按能力加上有儲蓄成分的終身壽險。

現時一家四口的醫療保障都是依賴Robin公司提供，所以他的工作穩定性直接影響家人的醫療保障，而Robin的工作是合約性質，明年便會知道能否再續約繼續工作，因此應該要考慮額外安排私人醫療保險，降低風險，而為一家四口安排自願醫保，可以有稅務寬減，降低負擔，亦能夠令大家更安心。

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危疾保障也是不可缺少的健康規劃。因年齡及身體狀況關係令保費不便宜，Betty和Robin對購買危疾保障有猶豫，要再詳細考慮，但他們應該趁兩個孩子還年幼便為他們預早安排，因一方面可以以較低保費及較長供款期降低負擔，另一方面可以減少未來的支出及能夠得到更大的保障。

我強調，世間上沒有一勞永逸的理財計劃，定期檢討才能達到目標，所以他建議Betty和Robin一家要向為他們提供保險的顧問查詢，確保清楚了解責任及保障。

處理好應急錢及保險保障後，便應該考慮現有資產能否達到孩子教育需要及退休生活兩大人生目標。Betty說，大女兒希望能夠成為獸醫，細女想向作家方向發展。Betty希望在孩子18歲時，應該要準備一筆資金作升大學用途，而地點可以按預算調整，例如澳洲或台灣都可以修讀獸醫課程，支出方面當然有很大分別，而這筆資金需要在六年後便準備好。

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【原文刊於第728期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。