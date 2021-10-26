【ESG】富達承諾2030年前投資組合內碳排量減半　企業不減排或考慮逐步撤資

▲ 【ESG】富達國際承諾2030年前投資組合內碳排量減半 企業不減排或考慮撤資

ESG投資日漸受到市場重視，近年不少企業許下碳中和的承諾。富達國際宣布一項加強以企業溝通為主導的氣候投資政策，承諾於2050年或之前實現淨零碳排放，並目標在2030年或之前，將所有投資組合的二氧化碳排放量減半，並定下逐步淘汰動力煤相關投資的限期。

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為基金制定淨零碳排放目標

富達將採用專屬的氣候評級作為日後減碳過程的指引，以評估所投資企業是否真正符合淨零碳排放標準，並為旗下基金的淨零碳排放進程制定目標。富達於本年8月發表《可持續投資投票原則及指引》，為所投資的企業制定環境、社會和企業管治（ESG）相關基本要求。

為確保投資組合能符合淨零碳排放的未來，富達承諾於2030年逐步淘汰在經合組織國家的動力煤行業投資，並於2040年淘汰全球動力煤行業的所有投資。富達同時承諾，目標在2030年或之前，將所有投資組合的二氧化碳排放量減半。

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企業不減排或考慮撤資

富達指，投資範圍內所有企業均會被納入氣候評級，以助作出投資決策。第一階段將運用評級辨識在減碳方面有高度影響力的行業，並與當中的企業展開溝通，同時設定2025年及後的中期目標，以確保在2050年前，所有推動環保或社會共融的可持續投資組合目標均配合淨零碳排放未來。

富達國際全球企業管治團隊及可持續性投資主管陳振輝表示，身為負責任的投資者，集團必須了解旗下投資組合的碳足迹，並與企業攜手合作減少碳排放，以配合全球的淨零碳排放目標，將與企業合作推動氣候轉型。他又指，雖然明白有些企業的業務與淨零碳排放的未來並不相容，但若企業無法或不願改變，撤資是最後手段，也是唯一的結果。

富達期望，在富達的氣候評級和溝通政策的指引下，能使企業成功轉型。如果企業在1至3年的預定時間內未能顯示淨零碳排放進展，富達將考慮撤資。

責任編輯：李瑩

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