【零存整付】5大銀行月供存款計劃比較　邊間年利率最吸引？

不少保守投資者喜歡敍造定期存款，因為風險低，又有穩定回報。不過，對於資金較少的人士來說，未必有大筆資金可以敍造定期存款。部分「月光族」更可能面對入不敷支的問題。若你屬於資金不多的保守投資者或者是「月光族」，可考慮銀行的月供存款計劃（又稱零存整付），每月供款額低至500港元。既可培養儲蓄習慣，也可賺取利息收入。

【5大高息7日定存 人幣定存年息高見13.88厘：按此】

■各大銀行港元零存整付年利率一覽■

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

本網搜集了5間銀行的零存整付計劃，若以12個月的年利率作比較，以大新銀行的年息最為吸引，最高可達0.6%。需要注意的是，此利率只適用於全新存款客戶並需開設指定戶口或服務，才可享用。其次為交通銀行的0.45厘息，富邦銀行則為0.35厘，而招商永隆及中銀香港分別為0.2%及0.025%。

若存戶不介意年期較長，於招商永隆開立儲蓄存款戶口，60個月可享1.1%年利率，為5間銀行之冠。

最少月供500港元

另一個值得注意之處，每間銀行的每月最低供款額都不同，交通銀行、招商永隆及中銀香港皆為500港元；大新銀行可選每星期100港元或每月500港元；而富邦銀行則要求每月最少要有2,000港元供款。

至於不少銀行亦有提供外幣的零存整付計劃，如人民幣、美元、英鎊及澳元等，部分存息一般較港元存款為高，存戶可視乎個人需要而選擇。

月供存款與定期存款相似，若提早提取存款或終止計劃，或需繳付手續費。部分銀行或設「免供期」，以大新銀行為例，每12個月的存款期內，可享暫停一期供款，若因資金問題出現斷供情況也有緩衝時間。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料