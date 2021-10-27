  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (週三) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零存整付】5大銀行月供存款計劃比較　邊間年利率最吸引？

收息攻略 12:20 2021/10/27

分享：

不少保守投資者喜歡敍造定期存款，因為風險低，又有穩定回報。不過，對於資金較少的人士來說，未必有大筆資金可以敍造定期存款。部分「月光族」更可能面對入不敷支的問題。若你屬於資金不多的保守投資者或者是「月光族」，可考慮銀行的月供存款計劃（又稱零存整付），每月供款額低至500港元。既可培養儲蓄習慣，也可賺取利息收入。

【5大高息7日定存 人幣定存年息高見13.88厘：按此

■各大銀行港元零存整付年利率一覽

    點擊圖片放大
    +3
    +2

本網搜集了5間銀行的零存整付計劃，若以12個月的年利率作比較，以大新銀行的年息最為吸引，最高可達0.6%。需要注意的是，此利率只適用於全新存款客戶並需開設指定戶口或服務，才可享用。其次為交通銀行的0.45厘息，富邦銀行則為0.35厘，而招商永隆及中銀香港分別為0.2%及0.025%。

若存戶不介意年期較長，於招商永隆開立儲蓄存款戶口，60個月可享1.1%年利率，為5間銀行之冠。

最少月供500港元

另一個值得注意之處，每間銀行的每月最低供款額都不同，交通銀行、招商永隆及中銀香港皆為500港元；大新銀行可選每星期100港元或每月500港元；而富邦銀行則要求每月最少要有2,000港元供款。

至於不少銀行亦有提供外幣的零存整付計劃，如人民幣、美元、英鎊及澳元等，部分存息一般較港元存款為高，存戶可視乎個人需要而選擇。

月供存款與定期存款相似，若提早提取存款或終止計劃，或需繳付手續費。部分銀行或設「免供期」，以大新銀行為例，每12個月的存款期內，可享暫停一期供款，若因資金問題出現斷供情況也有緩衝時間。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【存息優惠】花旗限時利率優惠至月底　指定客戶存款享額外3%儲蓄年利率
2021/10/22
【存息優惠】花旗限時利率優惠至月底　指定客戶存款享額外3%儲蓄年利率
【人民幣定存】5大高息7日定存　人幣定存年息高見13.88厘
2021/10/21
【人民幣定存】5大高息7日定存　人幣定存年息高見13.88厘
【人民幣定存】多行劃一不同存期年息　一年人幣定存息最高2.8厘
2021/10/20
【人民幣定存】多行劃一不同存期年息　一年人幣定存息最高2.8厘
【人民幣定存】3個月人民幣存息比較　2間銀行年息高見2.8厘
2021/10/13
【人民幣定存】3個月人民幣存息比較　2間銀行年息高見2.8厘
【存息優惠】渣打推活期存款優惠　開立指定戶口享1%年息
2021/10/07
【存息優惠】渣打推活期存款優惠　開立指定戶口享1%年息
月供存款 儲蓄 富邦銀行 零存整付 招商永隆 銀行 港元

下一篇文章

【存息優惠】花旗限時利率優惠至月底　指定客戶存款享額外3%儲蓄年利率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【存息優惠】花旗限時利率優惠至月底　指定客戶存款享額外3%儲蓄年利率
【存息優惠】花旗限時利率優惠至月底　指定客戶存款享額外3%儲蓄年利率
【人民幣定存】多行劃一不同存期年息　一年人幣定存息最高2.8厘
【人民幣定存】多行劃一不同存期年息　一年人幣定存息最高2.8厘
【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至10月15日）
【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至10月15日）
8月1日起實施！ 免收最低結餘收費銀行一覽
8月1日起實施！ 免收最低結餘收費銀行一覽
【收息股】收息求穩陣　呢2隻收息股1年派4次息
【收息股】收息求穩陣　呢2隻收息股1年派4次息
【人民幣定存】5大高息7日定存　人幣定存年息高見13.88厘
【人民幣定存】5大高息7日定存　人幣定存年息高見13.88厘