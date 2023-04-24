【擺脫月光族】零存整付最高2.3厘　月供$500、5年就有3.2萬

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定期存款2023 │ 本月到期恒生6.9厘、華僑永亨4.18厘 、工銀3.8厘│ 最後召集
不少保守投資者喜歡敍造定期存款，因為風險低，又有穩定回報。不過，對於資金較少的人士來說，未必有大筆資金可以敍造定期存款；部分「月光族」更可能面對入不敷支的問題。若你屬於資金不多的保守投資者或者是「月光族」，可考慮銀行的月供存款計劃（又稱零存整付），每月供款額低至500港元。既可培養儲蓄習慣，也可賺取利息收入。
零存整付注意點
以本金12,000元、年利率2%為例，比較一下定期存款和零存整付的利息差別
|定期存款
|零存整付
|年利率
|2%
|2%
|本金
|12,000元
|12,000元（月供1,000元）
|一年期利息
|240元
|130元
|本利和
|12,240元
|12,130元
■港元零存整付年利率一覽■
本網搜集了7間銀行的零存整付計劃，若以12個月的年利率作比較，以大新銀行的年息最為吸引，最高可達2%。需要注意的是，此利率只適用於全新存款客戶並需開設指定戶口或服務，才可享用。其次為招商永隆的1.3%，富邦銀行也有1.2%。
如果想建立每周儲蓄的習慣，也可以考慮大新銀行的52周存期。每周供款最少100元，以最高利率2%計算，完成後本利和5,253元。其中5,200元為本金，利息53元。
若想建立年期較長的儲蓄習慣，可以考慮60個月的存期，交通銀行、中銀香港和招商永隆均有提供。3間銀行當中，以招商永隆的年息2.3%最高。假設每月供款500元，5年後本利和共有31,803.45元，當中30,000元為本金，利息1,803.45元。
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最少月供500港元
另一個值得注意之處，每間銀行的每月最低供款額都不同，交通銀行、招商永隆及中銀香港皆為500港元；大新銀行可選每星期100港元或每月500港元；而富邦銀行則要求每月最少要有2,000港元供款。
至於不少銀行亦有提供外幣的零存整付計劃，如人民幣、美元、英鎊及澳元等，部分存息一般較港元存款為高，存戶可視乎個人需要而選擇。
月供存款與定期存款相似，若提早提取存款或終止計劃，或需繳付手續費。部分銀行或設「免供期」，以大新銀行為例，每12個月的存款期內，可享暫停一期供款，若因資金問題出現斷供情況也有緩衝時間。
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欄名 : 存款收息