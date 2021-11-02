【高息存款】博賺高息好過做定存　貨幣掛鈎存款如何操作？

收息產品種類繁多，嫌定期存款息太低，還有沒有其他收息選擇？其實投資者可以考慮選擇投資貨幣掛鈎存款，賺取利息比定期存款更高，不過相對上也面對較高風險。究竟貨幣掛鈎投資與外幣定存有甚麼分別？如何操作？

貨幣掛鈎投資原理

貨幣掛鈎投資產品是一種結構性投資產品，包含定期存款及貨幣期權。投資者首先選擇存款貨幣（即基本貨幣）、掛鈎貨幣及存款期，再根據所選的掛鈎貨幣滙率走勢預測，與銀行協定掛鈎貨幣兌基本貨幣的滙率（即協定滙率），最後在到期日時視乎當時的滙率與掛鈎貨幣協定滙率而獲得利息及取回本金。

簡單而言，投資者可看好某一種貨幣的走勢，在一定存款期限後，如該貨幣的滙率與投資者預測的走勢一致，便可獲得以基本貨幣或掛鈎貨幣計算的本金及利息。相反，如滙率與預期反方向變動，投資者便要按協定滙率兌換為掛鈎貨幣。

外幣掛鈎投資如何運作

假設你有本金50萬港元，你看好澳元走勢，預期澳元兌港元會升值，且會升至等於或高於6.0600，因此打算投資貨幣掛鈎存款，存款期約為1個月（33日），銀行釐定年利率為5.00%。此時，你選擇存款貨幣（即基本貨幣）為港元，掛鈎貨幣為澳元。

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在一個月後的到期日，會出現澳元兌港元升值或澳元兌港元貶值兩種情況。

情況一：澳元兌港元升值

一個月後的到期日，假設貨幣走勢符合你的預測，澳元兌港元走強，澳元升值，到期日時的滙率高於協定滙率，你便將以港元獲得原有投資金額及利息。

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以情況一為例，到期日時澳元兌港元滙率為6.1500，高於協定滙率6.0600，因此你可以以港元取回本金50萬及利息2,260.27元，共502,260.27元。

情況二：澳元兌港元貶值

但若在一個月後的到期日，如貨幣與你預期的持相反走勢，澳元兌港元走弱，澳元貶值，到期日時的滙率低於協定滙率，你將會收取以協定滙率兌換成澳元的本金及利息。

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以情況二為例，到期日時澳元兌港元滙率為5.9700，低於協定滙率6.0600，雖然你預測錯誤，但你仍可以澳元取回本金及利息，即82,881.23澳元。

由於到期日當時的滙率比協定滙率低，因此換成港元便只剩餘494,800.94港元，相比起原有的50萬本金，即虧蝕5,199.96港元。

投資貨幣掛鈎存款會否獲得收益，視乎於產品到期時，市場滙率是否等於或高於協定滙率。若如有上面例子中出現澳元兌港元走弱的情況，即使賺取了利息，但因到期日當時的滙率低於協定滙率，當兌回港元便可能會賺息蝕滙，甚至蝕本。當然投資者亦可選擇繼續持有該貨幣，待滙率重上才兌換回港元，減少損失。

投資有賺有蝕，即使衍生工具金融產品中較為「安全」及「高息」的貨幣掛鈎存款，如投資失當亦可能會招致血本無歸。我們將會另文探討投資貨幣掛鈎產品存在甚麼風險。

責任編輯：嚴熹曼

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