▲ 【MPF】次季8000宗永久離港取強積金 劉麥嘉軒：不等同移民人數

近年不少港人透過BNO「5+1」居留簽證移居英國，惟積金局今年3月發出嚴正聲明，指港府不承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，不能作為提前領取強積金的永久離港證據。積金局主席劉麥嘉軒接受傳媒訪問時表示，以永久離港為由提早提取強積金的申索宗數，並不等同移民人數。

【第二季永久離港提取強積金申索按季增4% 積金局：數目與對上三季相若：按此】

積金局季報顯示，今年第2季以永久離開香港為由，提前提取強積金的申索宗數有8000宗，按季升約4%，按年增加約33%。劉麥嘉軒指，以永久離港為由提早提取取強積金的申索宗數，並不等同移民數字，因為當中涉及外籍僱員完成合約返回自己原居地，亦有移居內地生活人士，計劃成員亦未必只得一個強積金戶口，強調申索宗數不等於申索人數。

她又指，提前領取強積金的申索宗數過去3個財政年度每年均有下跌，強調季度宗數有升有跌，未見有明顯趨勢。

對於外界有批評指，不能以BNO居留簽證作為永久離港證據屬不合理，劉麥嘉軒指，強調當局是依照港府決定執行有關措施，不擔心因此引發司法覆核，又指目前並無以BNO護照作為申請提早提取強積金被拒數字。

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責任編輯：李瑩

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