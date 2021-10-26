【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡

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最近，有個大南瓜和大眼球登陸灣仔海旁！兩個龐然大物為萬聖節再添加特色「打卡」地點。吹氣大南瓜和高空吹氣大眼球高達10米，座落於灣仔Harbour Chill海濱休閒站範圍裏面，只要預先在網站登記，便可免費入場，適合一家大細遊玩和「打卡」拍照。
由即日至10月31日，場內設有「南瓜大搜尋」活動，已登記入場的小朋友會有1張地圖，只要在現場找尋隱藏的南瓜標記，並圈出正確位置，便可獲得1份小禮物。
而且，在30號及萬聖節當天晚上更有「快閃嘩鬼團」出沒，已登記入場的小朋友會獲發1條手帶，在場內找到快閃嘩鬼之後，講出Trick or Treat即可獲得糖果。
Pumpkin is Coming to Town
- 日期：即日至10月31日
- 地點：灣仔Harbour Chill 海濱休閒站 （灣仔臨時海濱花園，灣仔渡輪碼頭旁邊）
- 南瓜大搜尋：下午1時至9時
- 快閃嘩鬼團：傍晚5時至9時(10月30及31日)
入場前需於指定網站預先登記免費門票：
若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包！
責任編輯：李伊洛
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欄名 : 消費錦囊