【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡

最近，有個大南瓜和大眼球登陸灣仔海旁！兩個龐然大物為萬聖節再添加特色「打卡」地點。吹氣大南瓜和高空吹氣大眼球高達10米，座落於灣仔Harbour Chill海濱休閒站範圍裏面，只要預先在網站登記，便可免費入場，適合一家大細遊玩和「打卡」拍照。

由即日至10月31日，場內設有「南瓜大搜尋」活動，已登記入場的小朋友會有1張地圖，只要在現場找尋隱藏的南瓜標記，並圈出正確位置，便可獲得1份小禮物。

而且，在30號及萬聖節當天晚上更有「快閃嘩鬼團」出沒，已登記入場的小朋友會獲發1條手帶，在場內找到快閃嘩鬼之後，講出Trick or Treat即可獲得糖果。

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Pumpkin is Coming to Town 日期：即日至10月31日

地點：灣仔Harbour Chill 海濱休閒站 （灣仔臨時海濱花園，灣仔渡輪碼頭旁邊）

南瓜大搜尋：下午1時至9時

快閃嘩鬼團：傍晚5時至9時(10月30及31日) 入場前需於指定網站預先登記免費門票： 10月22至29日入場登記網址

10月30至31日入場登記網址

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包！

責任編輯：李伊洛

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