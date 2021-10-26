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【SOGO Thankful Week】崇光感謝祭明日開鑼　化妝品／手袋／家庭電器／超市優惠一覽

精明消費 16:40 2021/10/26

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SOGO Thankful Week 2021又嚟啦！每次SOGO感謝祭都會吸引大批市民大排長龍搶購，今次感謝祭在10月27日至12月5日期間舉行，並會分為3階段進行，第一階段為10月27日至11月9日。無論是化妝品、廚具及家庭電器、女士或男士服飾、家居用品、手袋襯飾鞋履以及超市都有優惠！

【UNIQLO一連兩周秋日限定優惠 衛衣／運動長褲低至129元：按此

除了SOGO門市之外，精選優惠產品同步於SOGO網店發售。唔想同人迫，亦可以選擇安坐家中購物。SOGO亦公布第一輪的優惠產品，去掃貨之前可以做定功課先！

SOGO感謝祭2021 日期
第一階段 10月27日至11月9日
第二階段 11月10日至11月23日
第三階段 11月24日至12月5日

崇光銅鑼灣店精選化妝品、手袋、女士服飾優惠

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    +6

崇光銅鑼灣店廚具及家庭電器優惠

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崇光銅鑼灣店精選超市優惠

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崇光尖沙咀店化妝護膚品優惠

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崇光尖沙咀店服飾、配飾及寢具優惠

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■崇光尖沙咀店超市優惠■

    點擊圖片放大
    +2

優惠產品一覽崇光網店

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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