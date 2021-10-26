【SOGO Thankful Week】崇光感謝祭明日開鑼　化妝品／手袋／家庭電器／超市優惠一覽

SOGO Thankful Week 2021又嚟啦！每次SOGO感謝祭都會吸引大批市民大排長龍搶購，今次感謝祭在10月27日至12月5日期間舉行，並會分為3階段進行，第一階段為10月27日至11月9日。無論是化妝品、廚具及家庭電器、女士或男士服飾、家居用品、手袋襯飾鞋履以及超市都有優惠！

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除了SOGO門市之外，精選優惠產品同步於SOGO網店發售。唔想同人迫，亦可以選擇安坐家中購物。SOGO亦公布第一輪的優惠產品，去掃貨之前可以做定功課先！

SOGO感謝祭2021 日期 第一階段 10月27日至11月9日 第二階段 11月10日至11月23日 第三階段 11月24日至12月5日

■崇光銅鑼灣店精選化妝品、手袋、女士服飾優惠■

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■崇光銅鑼灣店廚具及家庭電器優惠■

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■崇光尖沙咀店化妝護膚品優惠■

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■崇光尖沙咀店服飾、配飾及寢具優惠■

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優惠產品一覽／崇光網店

責任編輯：曹佩鈞

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