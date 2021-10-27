【消費優惠】實惠土瓜灣店傢俬低至3折　KKday訂米芝蓮食府文華廳6道菜晚市套餐75折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 實惠土瓜灣店：傢俬低至3折

Pricerite實惠土瓜灣分店即將搬遷，為感謝客人支持，由即日起至10月31日，實惠土瓜灣分店的陳列傢俬低至3折、家品部貨品低至5折。

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此優惠不適用於寄賣貨品、陳列品、換購品、廣告貨品、本周激賞、限時激賞、至激價及寵物用品。

另外，此優惠不可與其他優惠及分期付款同時使用，而送貨費、安裝費、塑膠購物袋費及其他服務費用亦不適用於優惠。

地址：土瓜灣道78-80號26-27號鋪地下及一樓

2. KKday：米芝蓮食府文華廳6道菜晚市套餐75折

KKday獨家優惠！現時於KKday預訂香港文華東方酒店米芝蓮1星食府文華廳，六道菜晚市套可享75折優惠。

此優惠券只限兩位或以上使用，不適用於團體預訂。優惠適用於逢星期日至星期三之晚市時段供應。

■文華廳六道菜晚市套餐■

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供應時間：星期日至星期三（晚上6時至晚上7時30分）

地址：香港中環干諾道中5號25樓

預訂網站

3. 大苑子：指定飲品買一送一

台灣飲品店大苑子登陸香港，由今日起推出一系列開業優惠，包括指定飲品買一送一、指定飲品第二杯半價及期間限定飲品九折優惠。

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1. 指定飲品買一送一

推廣日期：10月27至31日

指定時段：中午12時下午2時及下午5時至晚上7時

10月27日：買台灣荔枝玫瑰送台灣荔枝艾波

10月28日：台灣愛文芒果冰沙

10月29日：台灣春熙柳橙翡翠

10月30日：繽紛水果茶

10月31日：台灣金桔粒脆纖果

2. 每星期指定飲品第二杯半價

推廣日期：11月1日至21日

11月1日至7日：台灣愛文芒果冰沙

11月8日至14日：台灣愛文翡翠

11月15日至21日：台灣果粒多金鳳梨

3. 冬天新出期間限定飲品九折

11月22日：台灣芭樂檸檬

11月29日：台灣芭梨戀人

12月6日：芭樂梅

12月13日至27日：莓好時光、莓好花漾及莓好相遇

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B101A號舖

撰文：hket小編

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