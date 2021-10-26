【美股分析】尋找Starbucks 2.0　美連鎖咖啡店Dutch Bros上市一個月股價倍升

香港秋意正濃，喝一杯熱飲最為寫意，這隻新上市的美股或者可請你飲一世免費咖啡。在美股中選一隻股王的話，星巴克（Starbucks，美：SBUX）絕對會是其中一隻。如果錯過了，剛上市的Dutch Bros（美：BROS）或許是第二次機會。

星巴克是有升有息的股票，現時股價在110美元水平，若以1992年6月上市的IPO價17美元計，升幅都算可以接受，但單計股價就錯！因為股票做過6次拆股。假設上市時投入1萬美元，可得588股，計及分拆會變成37,632股，換言之，持股現時已價值超過400萬美元，而且仲未計派息！咖啡店並非很易做的生意，但管理做得好，做得起品牌，建立到一定規模令成本控制得宜，依然是有利可圖，而且增長可以很強，市場亦願意給予高估值。

Dutch Bros上市後已倍升

Dutch Bros在今年9月15日上市，IPO價為23美元，當日最低價為32.42美元，到上周股價已升至60美元以上。即使上市後才買，短短個多月已倍升。Dutch Bros雖然剛上市，但並非初創公司而是有頗長歷史，在1992年Dane及Travis Boersma兩兄弟創立，最初主力是賣濃縮咖啡，現時已擴展至多種選擇，近日臨近萬聖節亦有推出萬聖節系列咖啡。Dutch Bros起先是以加盟店的形式擴張，到2008年決定改變，轉為只接受內部具質素員工加盟，在2017年決定轉為只自行開店，惟之前的加盟商仍會開新店。

在過去5年，是Dutch Bros高速增長期，在2015年底門店數目仍只有254家，截至今年6月底，公司已在美國11個州營運471家門店。其中有264家是加盟店，有207家是由公司自行營運。受惠於開新門店步伐加速，Dutch Bros的收入亦水漲船高。在2020年公司收入3.27億美元，按年升37.4%。其中自營店的收入佔74.7%，來自加盟店則佔25.3%，可見自營店十分重要。

Dutch Bros被指有機會成為星巴克2.0，雖然有賣咖啡，但從產品組合看，最好賣的是自家品牌Blue Rebel的能量飲品系列，佔2020年銷售24%，接近四分之一；混合或奶昔飲料佔18%；熱及凍咖啡各佔16%；茶或檸水佔13%；冷萃咖啡佔4%；其他佔9%。品牌本身當然是一個重大競爭優勢，但有自己Blue Rebel系列更可加分。

門店擴張刺激收入增長

為了優化客戶體驗，Dutch Bros在2021年初在新的手機應用程式推出Dutch Rewards積分獎勵計劃，以代替過去計分卡形式的客戶忠誠計劃。在推出後首兩個月就吸引到1,600萬用戶使用。截至6月底，已激活Dutch Rewards的會員有約近2,300萬。

開新店是Dutch Bros增長主要動力，現時已物色到約250新地點可以開店，已較未來兩年計劃開店數目多。Dutch Bros估計單在美國可開4,000家門店，對比現時471家店，有很大增長空間。

總結來說，Dutch Bros就是一家飲料店，增長視乎開新店及同店銷售增長，未來憧憬是開店步伐及會否打入美國外市場。另外，會否出品牌的包裝飲品都是潛在增長方向。不過，短中期相信都是維持在美國開店策略。Dutch Bros本身業務不會很高增長，或細水長流。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰星巴克2.0：Dutch Bros】（收費文章）

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