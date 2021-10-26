「〤〇」等於幾多錢？　花碼你又睇唔睇得明？

講起花碼，我諗90後好可能唔知我講乜；80後就可能只會答：小學好似有教過；60、70後就可能會：話「小巴」價錢牌見過；50後就可能會話：好好耐無見過，𠵱家唔知仲識唔識睇咯！

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其實，有好長一段時間，花碼係每個香港人日常生活嘅一部份。

花碼點睇呢？有咩證據證明花碼曾幾係香港人生活嘅一部份呢？點解要用花碼而唔用阿拉伯數字呢？今日銀行閒談就同大家傾吓「花碼」喇！

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花碼點樣睇呢？

花碼其實一啲都唔複雜，整個花碼可以分做上下兩個部分，用下圖做一個例子：花碼上半部係數字，例如呢度「〤〇〢二」代表4022；花碼下半部係量值，「十元」代表「4」係由「十位」起計，「元」就係「dollar」咯，所以呢個花碼就代表40.22元喇！

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畀個多例子，下圖蓮香居嘅「金菇粟米羮」賣幾錢一份呢？答案就係85蚊喇！

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點解要寫花碼呢？

點解要寫花碼，而唔寫阿拉伯數目字呢？呢度有歷史亦有實用原因喇。

講實用層面，如果我哋要標示40.22元，「〤〇〢二 十元」其實要比「四十二元二角二分」要簡明易用，花碼採取十進制記數法，明顯對讀寫雙方都係好嘅選擇。

咁大家會即刻問，咁點解唔寫「40.22元」或者「$40.22」？呢個就同歷史有關，一直寫花碼嘅原因好可能係因為「慣咗」，香港開埠初年根本無人識阿拉伯數目字，全部都係用「花碼」標示價錢，呢個習慣就一路流落去咯。

呢個習慣一路沿用到香港1960至70年代，當時仲大把會寫會睇花碼的，而隨住香港教育普及（1971年開始六年免費教育、80年開始9年免費強迫教育），阿拉伯數字就變得普及，香港嘅小巴花碼牌亦喺80年代開始被阿拉伯數字牌取代。

畀兩張古舊收據大家睇吓，留意寫銀碼嘅方法哦！

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以上嘅「三十五年」係指民國三十五年（即係公元1946年，係吖，當時香港人係用民國幾多年做年號的）先施嘅服裝發票，馬褂、長夾衲、大襟衫褲合共4套連工包料603元，用嘅當然係花碼喇。btws，都幾貴個喎，603蚊係足足係當時一個巴士司機3個幾月人工！

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而以上就係1964年德利米行嘅新界絲苗發單，大家可以留意無論係價錢定係重量都係用花碼嚟標示的，亦好有趣地電話會用中文數字由右至左寫一次、再用阿拉數字由左至右寫一次的。

Btws，又岔開一句，當年新界絲苗其實好出名，出名到係會出口去美國的，不過後來戰後大量移民湧入，本港喺人口劇增下，港英政府先後引入廣州油粘米同越南米，新界絲苗先至息微。

【香港第一間銀行係邊間呢？ 𠵱家又去咗邊呢？：按此】

咁點解𠵱家仲寫花碼呢？

咁寫花碼除咗有「古老當時興」嘅玩味之外呢，其實仲有一個非常實用嘅用途，就係「靚」喇！

當中文直寫嘅時候，大家覺唔覺得突然插個阿拉伯數字落去，美感總係差咁少少咁呢？

美感就好個人嘅，潮流興保育，如果呢套香港人用咗過百年嘅記數系統咁就從此消失，我會覺得有少少可惜咁咯。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (143) — 花碼你又會看嗎？你知道曾幾何時花碼先係主流嗎？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。