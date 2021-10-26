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【寵物移民】帶毛孩移民前要知4個問題　寵物移民搵中介留意收費細節

其他地區 11:32 2021/10/26

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愈來愈多港人移民，如果家中有毛孩又想帶牠走，不少人都會光顧寵物移民公司，希望減省自己跟進繁複手續的煩惱。不過中介公司有可能並非一手包辦所有服務，早前消委會更發現有些公司的基本報價和實際開支相差190%，收費昂貴。有打算移民的主人，你又知道你的毛孩真的適合移民嗎？

消委會曾向11間寵物移民公司對比其報價資料及實際總開支，發現有公司兩者可相差190%。一些公司的報價卻不包含寵物運費、隔離費用、許可證等最重要的大筆費用，需要消費者額外付費，又或報價方式過於籠統，實際開支與報價資料會有很大出入，因此籲消費者勿直接以基本報價金額比較不同代辦公司。

找移民代理服務前，消費者也要留意有甚麼收費項目或有甚麼需要主人親自處理，不能全部依賴代辦公司。例如主人首先要了解你的寵物可否入境，部分寵物會因其年齡、品種、身體狀況等不同因素被視為高風險，不適宜長途飛行，因此作為主人，帶毛孩移民前要先知4個問題。

帶毛孩移民前要知4個問題■

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責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 移民攻略

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