【ESG】金融業渴求ESG人才　CFA協會：全球逾1.15萬人報讀ESG投資證書課程　

「環境、社會、企業管治」（ESG）投資熱潮愈來愈受到市場重視，金融業對具備ESG投資知識的人才求才若渴。CFA協會公布，在兩年前推出的環境、社會及管治（ESG）投資資格證書課程（Certificate in ESG Investing），全球報讀人數至今已超過1.15萬名。

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逾1.15萬人報讀ESG投資證書課程

協會指出，全球報讀ESG投資資格證書課程人數已超過1.15萬名，有關趨勢反映愈來愈多人對ESG感興趣，大部分報讀人士來自英國，是全球首個開辦課程的地點，其次是瑞士、法國、香港和新加坡。協會亦指，滙豐財富和個人銀行、安盛投資等金融機構吸納不少相關人才，因為這些機構均有採取相應措施，讓員工充分了解ESG投資的重要性。

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CFA協會認證董事總經理Peg Jobst指，隨着投資客戶對ESG專業知識需求不斷增加的背景下，投資專業人士必須了解這一主題。ESG投資證書提供廣泛的知識基礎，可幫助投資組合經理、分析師和銷售團隊將ESG考慮因素整合到產品、政策，以迎合客戶需要。

滙豐全球私人銀行和財富全球財富產品、ESG和共同基金主管Jan-Marc Fergg指，很多人尋求應對全球氣候變化的投資，以及符合ESG原則的投資，CFA協會的ESG 投資證書能有助提高客戶經理和投資顧問的技能，為他們建立對ESG投資的基礎，提高他們快速有效地篩選ESG產品，以及披露ESG數據的能力。

責任編輯：李瑩

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