【移民加拿大】加國便利港人移民簽證　首4個月收3,481份申請

自香港實施港區國安法後，不少國家推出為港人而設的移民途徑。加拿大早前亦有為港人推出新移民安排，據當地媒體報道，首4個月內收到3,481份申請，申請數目並不包括家屬。

據加拿大媒體《 國家郵報》（National Post）報道，加拿大聯邦移民、難民和公民部發言人Nancy Caron指，自2月公布有關移民措施後，首4個月內已收到3,481份申請，申請數目不包括家屬。至於針對香港大專學生推出的移民途徑，截至今年7月31日已收到400份申請，在計劃公布後不足兩個月內已有17位港人被錄取。

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去年初以來，加拿大政府收到逾20個港人申請難民身份，以往甚少收到香港地區的申請。

報道提及，透過常規途徑申請加拿大永居的港人數目沒有明顯上升， 2018年至2020年每年申請數目介乎在1,826至2,207之間。 與1997年香港回歸中國前10年的情況不同，當時估計有33.5萬港人移居加拿大。

責任編輯：曹佩鈞

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