  • 25°C
香港時間 : 20211025日 (週一) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民加拿大】加國便利港人移民簽證　首4個月收3,481份申請

美加 19:05 2021/10/25

分享：

自香港實施港區國安法後，不少國家推出為港人而設的移民途徑。加拿大早前亦有為港人推出新移民安排，據當地媒體報道，首4個月內收到3,481份申請，申請數目並不包括家屬。

據加拿大媒體《 國家郵報》（National Post）報道，加拿大聯邦移民、難民和公民部發言人Nancy Caron指，自2月公布有關移民措施後，首4個月內已收到3,481份申請，申請數目不包括家屬。至於針對香港大專學生推出的移民途徑，截至今年7月31日已收到400份申請，在計劃公布後不足兩個月內已有17位港人被錄取。

【【移民加拿大】加國新增兩條港人永久居留途徑 在當地大專畢業或工作可申請：按此

去年初以來，加拿大政府收到逾20個港人申請難民身份，以往甚少收到香港地區的申請。

報道提及，透過常規途徑申請加拿大永居的港人數目沒有明顯上升，2018年至2020年每年申請數目介乎在1,826至2,207之間。與1997年香港回歸中國前10年的情況不同，當時估計有33.5萬港人移居加拿大。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

欄名 : 移民攻略

最新專欄文章 更多

美國最新「臨時避風港」安排　允在美港人申請工作許可
2021/10/21
美國最新「臨時避風港」安排　允在美港人申請工作許可
【移居台灣】居台港人數字創新高　未來新制放寬移居資格　特定人才居台3年可申請定居
2021/10/15
【移居台灣】居台港人數字創新高　未來新制放寬移居資格　特定人才居台3年可申請定居
【BNO移民英國】勞工短缺求職人數卻大減　英國企業高價搶人
2021/10/14
【BNO移民英國】勞工短缺求職人數卻大減　英國企業高價搶人
【BNO移民英國】就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年
2021/10/12
【BNO移民英國】就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年
【移民英國】農場出年薪66萬港元請工人摘西蘭花！　10個英國人才短缺行業
2021/09/29
【移民英國】農場出年薪66萬港元請工人摘西蘭花！　10個英國人才短缺行業
移民 簽證 加拿大

下一篇文章

美國最新「臨時避風港」安排　允在美港人申請工作許可
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港人移民】調查：42%受訪港人打算移民　當中3成人正為移民作準備
【港人移民】調查：42%受訪港人打算移民　當中3成人正為移民作準備
【移民英國】農場出年薪66萬港元請工人摘西蘭花！　10個英國人才短缺行業
【移民英國】農場出年薪66萬港元請工人摘西蘭花！　10個英國人才短缺行業
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【BNO移民英國】就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年
【BNO移民英國】就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年
美國最新「臨時避風港」安排　允在美港人申請工作許可
美國最新「臨時避風港」安排　允在美港人申請工作許可