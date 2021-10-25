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【虛擬貨幣】首隻比特幣期貨ETF火熱登場　比特幣有望再創歷史新高？

博客 16:46 2021/10/25

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【虛擬貨幣】首隻期貨ETF火熱登場　比特幣有望再創歷史新高？

受到美國首隻比特幣期貨ETF上市的消息推動，比特幣氣勢如虹，上周三一度升至66,930美元，周四回落至低位62,117美元，一周上升2.4%，上周五報63,060美元； 以太幣一周升7.4%，於上周五報4,146美元。市場中的熱門加密貨幣，如萊特幣 （+6.0%）、狗狗幣 （+5.4%） 和Solana（+24.3%） 等，亦隨之上漲。

比特幣ETF相繼獲批上市

ProShares Bitcoin Strategy ETF於上周二上市，產品是比特幣期貨合約而非比特幣現貨。隨後還有VanEck剛獲批於今周上市，是繼ProShares第二個被SEC批准上市的比特幣期貨ETF。同時，亦有消息報道，全球最大的數字貨幣管理公司Grayscale計畫將其旗艦產品比特幣信託Grayscale Bitcoin Trust轉換為現貨比特幣ETF，將快提交申請。

【比特幣期貨ETF到底係點操作？：按此

ETF流動性高   市場期待比特幣再創新高

ETF（Exchange Traded Fund）是甚麼呢？指數股票型基金（ETF）有別於單一股票的買賣模式，而是以一籃子證券組合，因此這些基金是追蹤芝加哥商品交易所交易（CME）的比特幣期貨的價格，並非加密貨幣本身。ETF在股票市場就可以進行交易，流動性好。直接持有ETF，投資者就不需要實際購買和保管比特幣資產，更加不會有秘鑰丟失的風險。而比特幣期貨合約是指買賣雙方約定未來某一特定日期，以約定的價格買賣資產的協議，所以比特幣期貨ETF是追蹤以現金結算的期貨合約，而不是比特幣本身的價格。

NLI研究所研究員Makoto Sakumra認為，愈來愈多投資者認為通脹不是暫時的，比特幣或可稱為對冲通脹的工具。比特幣期貨 ETF 的推行是加密行業對比特幣意識和監管邁出的重要一步，因為美國證券交易委員會之前拒絕了很多這些同類型基金的申請。許多投資人密切關注比特幣價格走勢，期待再創歷史新高。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

【更多機構部署虛擬貨幣市場 瑞士首隻加密基金開綠燈：按此

ix加密貨幣指數第三季度後的檢討結果剛於10月22日生效，且指數比重重新設定。根據成分貨幣改進規則，本次檢討後會剔除兩隻舊成分貨幣分別是恆星幣 （Stellar）和唯鏈幣（VeChain） ，並加入兩隻新成分貨幣Terra和Polygon 。成分貨幣的數目保持11隻不變。下周筆者會介紹這兩隻新成分貨幣，請密切留意。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場上升影響，上周五報15470點，一周升7.3%；ix比特幣指數報15027點，一周升8.5%；ix以太幣指數報34833點，一周升7.1%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 15470 +7.3%（+1058）
ix比特幣指數 15027 +8.5%（+1181）
ix以太幣指數 34833 +7.1%（+2305）
*截至2021年10月22日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

 

撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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