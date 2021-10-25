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【外滙前瞻】日圓急跌料政府將插手　英鎊供應鏈混亂或延加息至明年

外匯、商品、債券 18:59 2021/10/25

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日圓近期急跌，很大原因與美國10年期債息急升而令美日債息差距擴大有關。下周日（31日）日本將舉行大選，日本首相岸田文雄預計會繼續留任，恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，現時日本資源主要靠進口，如果日圓疲弱，會使進口的支付上倍感吃力，因此相信日本政府會阻止日圓過弱。另外亦要提防若美債息持續上升，會對環球投資氣氛不利，使資金轉往日圓避險。恒生投資服務有限公司研究團隊預期，本周日圓會向上行，美元兌日圓支持位在112，阻力位在115。

英鎊方面，近期英國9月通脹率回落至3.1%，不過當地嚴重缺乏外藉貨車司機和運輸工人，令工資進一步推高。市場估計英倫銀行將會11月加息，但溫灼培認為英國零售供應短缺嚴重，原有的聖誕節是銷售大日子，可能會導致銷情欠佳。因此英央行亦有機會延遲至明年初加息，但如最終延遲加息，或令英鎊走勢受壓。恒生投資服務有限公司研究團隊預期，本周英鎊兌美元支持位在1.3600，阻力位在1.3900。

另外美國10月PMI指數回升至58.2，反映當地服務業甦醒帶動經濟活動。但美聯儲主席鮑威爾表示美國正逐步減買債，目前仍未到加息時候，中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在93.20，阻力位在94.56。

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 外滙走勢

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