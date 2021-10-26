【萬聖節2021】中環街市全民愛「萬」遊哇鬼套餐　手機App或Klook早鳥優惠75折

萬聖節臨近，到歷史古蹟感受一下萬聖氣氛也不錯。中環街市完成翻新活化後，首次舉行「全民愛『萬』遊」萬聖節活動，庭園內聳立5.5米高的「為食殭屍」吹氣公仔，十分搶眼。同時，街市除了舉行多個特別活動，也會提供餐飲及消費優惠。

【愉景灣嘩鬼萬聖節冰上派對 溜冰場大派糖果Trick or Treat：按此】

位於地面層的Dining Ground和1樓的I-O-N推出多款「掛住食」餐點，I-O-N更特別推出萬聖節系列特式雞尾酒，並邀請嘉賓調酒師於10月29日駐場調製雞尾酒，讓顧客感受萬聖節氣氛。

「掛住食」套餐一共有4款，包括「黑巫婆套餐」、「暈陀陀喪屍套餐」、「萬聖節哇鬼兒童套餐」，而「吸血殭屍套餐」只限於Klook網站內預訂。套餐內除了有食物或飲品，顧客可選擇臉部彩繪體驗，或換領2張餐飲禮券。

顧客只要在10月29日前，經中環街市手機程式登記為會員，或經Klook網站綫上預訂，便可以用75折早鳥優惠價訂餐。

另外，Klook會員也有獨家推廣獎賞。只要登入Klook手機程式，然後向活動職員出示「我的帳戶」頁面，再下載中環街市手機程式及登記成為會員，可獲贈價值60元的餐飲禮券1張 。讚好或追蹤中環街市Facebook／Instagram，則可獲贈中環街市限定口罩1包10個。數量有限，換完即止。

▼ 點擊圖片放大

1. 黑巫婆套餐

價錢：160元（折後價：120元）

包括任何1款Citta萬聖節小食，萬聖節臉部彩繪體驗或餐飲禮券2張

▼ 點擊圖片放大

2. 暈陀陀喪屍套餐

價錢：213元（折後價：160元）

包括任何1款I-O-N／麥子／Winelog／白蘭樹下萬聖節特飲1杯，萬聖節臉部彩繪體驗或餐飲禮券2張

▼ 點擊圖片放大

3. 吸血殭屍套餐（只限於Klook網站預訂）

價錢：264元（折後價：198元）

包括任何1款I-O-N／麥子／Winelog／白蘭樹下萬聖節特飲1杯，及任何1款Citta萬聖節小食；萬聖節臉部彩繪體驗或餐飲禮券2張

▼ 點擊圖片放大

4. 萬聖節哇鬼兒童套餐

價錢：128元

套餐食物包括：馬車怪物無酒精雞尾酒、果汁或汽水1杯；萬聖節兒童拼盤（博洛尼亞意大利麵、南瓜芝士怪獸、血腸、薯條及女巫提拉米蘇）；萬聖節臉部彩繪體驗或餐飲禮券2張；限量版中環街市萬聖節貼紙

▼ 點擊圖片放大

要留意的是，萬聖節臉部彩繪體驗只適用於10月29日、30日及31日下午2時至7時45分。以上預訂優惠10月29日為止。

中環街市全民愛「萬」遊 日期：即日至10月31日

開放時間：下午3時至晚上10時

地址：中環德輔道中80號 「掛住食」餐點供應餐廳：

Dining Ground：中環街市地面層

I-O-N：中環街市1樓 中環街市官方網站

若想知更多萬聖節好去處，請留意萬聖節好去處懶人包！

責任編輯：李伊洛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經