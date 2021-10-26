  • 23°C
香港時間 : 20211026日 (週二) 08:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】G2000開倉低至$10起　OK便利店Häagen-Dazs扭紋脆脆雪糕杯憑優惠券減$10

精明消費 07:00 2021/10/26

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. G2000：開倉激減　低至$10起

由即日起至10月31日，G2000舉行開倉活動，全場貨品都有優惠，最平低至10元起。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

優惠一覽

  • 皮帶、襪款及其他飾品 :低至10元
  • 袋款及領帶減至20元
  • 精選上衣及鞋款40元
  • 裙款、褲款、針織衫及恤衫50元
  • 連身裙單件60元
  • 西裝外套／大衣只需80元
  • 男女裝外套低至150元

地址：香港粉嶺安樂村安樂門街5號地下
營業時間：早上10時至下午6時

2. OK便利店：Häagen-Dazs扭紋脆脆雪糕杯憑優惠券減$10

由即日起至11月3日，只要憑以下優惠券於OK便利店，購買Häagen-Dazs扭紋脆脆雪糕杯，每件即減10元。分別有3款口味，包括朱古力ｘ呍呢嗱雪糕、朱古力ｘ士多啤梨雪糕及朱古力ｘ抹茶雪糕。數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

3. 巴辣仔烤魚雞煲：惠顧荃灣店正價烤魚送鮑魚海鮮盤

為慶祝巴辣仔烤魚雞煲於荃灣開業，由即日起至10月31日，不論任何時段，凡於荃灣店惠顧正價烤魚，即送鮑魚海鮮盤，當中包括2隻大連10頭鮑魚、2隻日本北海道元貝、6隻韓國蜆以及2款當日最新鮮的時令海鮮。

另外，只要午市時間於荃灣分店惠顧四川粉麵／冒菜，或一人烤魚餐，均免費贈送水果茶特飲一杯。

    點擊圖片放大

地址﹕荃灣青山道167-173號昌耀大廈2F
Whatsapp查詢及訂座：6265 6567
營業時間：上午11至晚上12時

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】Cafe Crepe晚市套餐買1送1　KKday海鮮祭優惠低至33折
2021/10/25
【消費優惠】Cafe Crepe晚市套餐買1送1　KKday海鮮祭優惠低至33折
今日優惠精選 - 【消費優惠】H Queen's及H Code​​​​​​​半價餐飲禮券優惠　鴻星集團6人大閘蟹套餐減$300
2021/10/22
【消費優惠】H Queen's及H Code​​​​​​​半價餐飲禮券優惠　鴻星集團6人大閘蟹套餐減$300
今日優惠精選 - 【消費優惠】Red Chicken將軍澳店開幕享7折優惠　九龍酒店龍逸軒任點任食點心Brunch​​​​​​​ 85折
2021/10/21
【消費優惠】Red Chicken將軍澳店開幕享7折優惠　九龍酒店龍逸軒任點任食點心Brunch​​​​​​​ 85折
今日優惠精選 - 【消費優惠】Pizza Hut外賣自取二人餐$158　American Eagle快閃優惠低至45折
2021/10/20
【消費優惠】Pizza Hut外賣自取二人餐$158　American Eagle快閃優惠低至45折
今日優惠精選 - 【消費優惠】姓名有指定字母最高享漁舍半價優惠　Griddy's Waffles & Cocktails指定食品$1
2021/10/19
【消費優惠】姓名有指定字母最高享漁舍半價優惠　Griddy's Waffles & Cocktails指定食品$1
著數優惠 開倉 OK便利店 G2000 雪糕

下一篇文章

【Staycation】香港10大酒店排名　半島3甲不入　冠軍酒店獲近滿分！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
【消費優惠】星影匯買戲飛送「買一送一」優惠券
【消費優惠】星影匯買戲飛送「買一送一」優惠券
今日優惠精選 - 【消費優惠】Cafe Crepe晚市套餐買1送1　KKday海鮮祭優惠低至33折
【消費優惠】Cafe Crepe晚市套餐買1送1　KKday海鮮祭優惠低至33折
【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月25日）
【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月25日）
【Staycation】香港10大酒店排名　半島3甲不入　冠軍酒店獲近滿分！
【Staycation】香港10大酒店排名　半島3甲不入　冠軍酒店獲近滿分！
【消費優惠】UNIQLO一連兩周秋日限定優惠　衛衣／運動長褲低至129元
【消費優惠】UNIQLO一連兩周秋日限定優惠　衛衣／運動長褲低至129元