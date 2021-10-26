【消費優惠】G2000開倉低至$10起　OK便利店Häagen-Dazs扭紋脆脆雪糕杯憑優惠券減$10

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. G2000：開倉激減 低至$10起

由即日起至10月31日，G2000舉行開倉活動，全場貨品都有優惠，最平低至10元起。

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優惠一覽

皮帶、襪款及其他飾品 :低至10元

袋款及領帶減至20元

精選上衣及鞋款40元

裙款、褲款、針織衫及恤衫50元

連身裙單件60元

西裝外套／大衣只需80元

男女裝外套低至150元

地址：香港粉嶺安樂村安樂門街5號地下

營業時間：早上10時至下午6時

2. OK便利店：Häagen-Dazs扭紋脆脆雪糕杯憑優惠券減$10

由即日起至11月3日，只要憑以下優惠券於OK便利店，購買Häagen-Dazs扭紋脆脆雪糕杯，每件即減10元。分別有3款口味，包括朱古力ｘ呍呢嗱雪糕、朱古力ｘ士多啤梨雪糕及朱古力ｘ抹茶雪糕。數量有限，售完即止。

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3. 巴辣仔烤魚雞煲：惠顧荃灣店正價烤魚送鮑魚海鮮盤

為慶祝巴辣仔烤魚雞煲於荃灣開業，由即日起至10月31日，不論任何時段，凡於荃灣店惠顧正價烤魚，即送鮑魚海鮮盤，當中包括2隻大連10頭鮑魚、2隻日本北海道元貝、6隻韓國蜆以及2款當日最新鮮的時令海鮮。

另外，只要午市時間於荃灣分店惠顧四川粉麵／冒菜，或一人烤魚餐，均免費贈送水果茶特飲一杯。

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地址﹕荃灣青山道167-173號昌耀大廈2F

Whatsapp查詢及訂座：6265 6567

營業時間：上午11至晚上12時

撰文：hket小編

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