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【MPF】斜槓族、YouTuber分享　打造退「優」生活

博客 17:00 2021/10/25

分享：

斜槓族、YouTuber分享　打造退「優」生活

享受優質退休生活是不少打工仔的願景。然而，近期卻有調查發現近一半受訪者認為自己對規劃未來生活的資訊並不足夠。退休能夠退得「優」，必須及早於職階段做好退休理財規劃。為協助強積金計劃成員做好長遠理財規劃，積金局將於10月29日至30日舉辦「Chill級積金攻略匯」，此活動包括超過10個專題講座及工作坊，分享退休策劃、投資部署、斜槓族財策、家庭理財等資訊，務求全方位協助打工仔創造「Chill」級退休生活。

嘉賓名人分享 協助打工仔擁有退「優」生活

「Chill級積金攻略匯」邀請多位嘉賓擔任專題講座及工作坊主持，包括認可財務策劃師兼理財教練林昶恆主持工作坊，以輕鬆形式協助參加者進行退休策劃、個人及家庭財務財務策劃；人氣Youtuber譚杏藍（小花Hana）於專題講座分享身為斜槓族的短、中、長期理財目標與退休計劃、旅遊財務資訊達人小斯將分享多年來如何不斷裝備自己，以達致「財務自由」；著名收納師林翠君則會講解如何將「斷捨離」概念活用於財務管理及強積金投資及帳戶管理之上。

有興趣為自己的理財知識「升呢」的你，可報名親身參與實體活動，或收看網上現場直播，費用全免。現場與會者可以預約免費參加由認可財務策劃師提供的一對一諮詢服務，獲取中立強積金分析與退休策劃意見，並有機會獲得活動其中兩位講者的著作一套。

活動詳情及報名方法可參閱網站

    點擊圖片放大

「Chill級積金攻略匯」詳情：
日期：2021年10月29至30日（星期五、六）
地點：尖沙咀香港喜來登酒店3樓宴會廳
語言：粵語
費用：全免

撰文 : 積金局對外事務部

欄名 : 積金為未來

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