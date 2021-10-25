【移居海外】搬屋到海外　4個執箱技巧及包裝貼士

忙完一家大細的BNO簽證、工作簽證等移民申請手續後，下一步便需要着手安排海外搬屋。海外搬屋是一項大工程，到開始執箱包裝物品的環節，更是需要花上不少心力。餐具碗碟、易碎品究竟要如何裝箱？怎樣分配搬屋紙箱？大型物件如傢俬、鋼琴、大型相框、單車等等又應該怎樣搬運？想少一些煩惱，即睇以下執箱及包裝貼士！

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物品入箱不入箱？

一般雜物，如書本、衣服等需自行裝箱。海外搬屋時，有些人亦會搬運大型家用電器、電腦和顯示器、電視機等，這類產品最好裝進原有的包裝盒內。如是小型家用電器，如電飯煲、空氣清新機、抽濕機、氣炸鍋等，可裝進原盒後再統一放入大紙箱。另外，亦建議將相關插座和電綫打包進一個小紙箱，到了新居可更方便整理。

如何分類物品？

如希望減少海外搬屋到埗拆箱的工序，入箱時最好將物品仔細分類，再按不同空間分配。例如，睡房及客廳的用品最好分箱、廚房用具單獨打包等等，以免拆箱時要搬來搬去。箱面亦最好寫上物品內容及所屬空間，方便自己整理的同時，亦方便工人為你搬運。

如何包裝物品？

衣物的整理相對而言較為繁瑣，建議在整理時將衣物按季度分類並裝入壓縮收納袋中，這樣可省下不少空間。

至於零散物品如各類飾品及小配件，可用小包裝盒或塑料袋裝起來。擺放的重點就是由大的、重的物品開始放置，上半部儘量放較輕的物品，最後用泡沫紙或填充物填補空間。緊記避免用報紙雜誌等作填充物料，海外搬屋清關時，部分國家或會視作敏感物品，有可能導致清關上的延誤。

紙箱尺寸及裝運參考

包裝物品需要選擇尺寸合適的紙箱，過大或過小的包裝都有機會增加物品在運送途中損毀的風險，以下為FreightAmigo提供的2款特厚多層紙箱，你可用作海外搬屋裝運參考：

特大搬運紙箱，又名「衣服箱」，適合存放大而輕的物品，例如：衣服、鞋、床單、電子產品及玩具等。尺寸為61（高）ｘ41（長）ｘ41（闊）CM，重量上限為22公斤。

標準搬運紙箱，又名「書箱」，適合存放較重的物品，例如：書、相簿、文件、光碟、餐具碗碟及廚房用具等。尺寸為43（高）ｘ39（長）ｘ39（闊）CM，重量上限為15公斤。

如有任何無法裝進紙箱的大型物件或傢俬，可讓海外搬屋專家為你提供解決方案。

【關於FreightAmigo】

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

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