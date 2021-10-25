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AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限

精明消費 15:50 2021/10/25

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之前屢次傳出金管局有意加強電子錢包的身份認證標準，惟一直只聞樓梯響，未有實際行動。不過，近日有網民發現，AlipayHK（支付寶香港）更新帳戶安全常見問題的內容。由2022年1月起，未完成認證、連結銀行帳號或連結信用卡的用戶，跨境消費與轉帳功能將會受到限制。

未完成認證　帳戶會被降級

AlipayHK網站列明自今年9月起，尚未完成身份證掃描和自拍認證的中級或高級認證用戶將於2022年4月起被降級為「未認證」。如欲使用較高限額及其他服務，明年1月起便需進行身份證掃描和自拍認證。

現時AlipayHK會因應用戶的認證等級，而提供不同功能的使用限額，而部分功能需要認證後才可以使用。一般用戶透過電話號碼登記即可進行日常交易，並不需要進行身份認證。

【消委會接逾300宗消費券相關投訴 有酒樓自設100元最低消費：按此

是次舉動其實有迹可循，在今年9月1日起，AlipayHK已經邀請中級和高級認證用戶進行身份證掃描和自拍認證。而完成上述帳戶認證後，將可以享用最高消費限額及所有功能，身份證掃描僅適用於持有香港身份證人士。

如果市民選用AlipayHK領取消費券，會否受影響？網站列明，未完成身份證掃描和自拍驗證的用戶仍可繼續使用消費券。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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