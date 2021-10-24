【理財Star Talk】旅遊業寒冰期　梁芷珮毅然創業開旅行社　主打歐洲路綫無懼血本無歸

「何時可以飛？」相信是不少港人的心聲。全球疫情反反覆覆，令旅遊業大受打擊，靠旅遊節目《潮甚麼》成功打出名堂的藝人梁芷珮（Christy），也一度擔心迎來事業危機，但她本着一顆冒險的心，相信危中有機，毅然決定在疫市開旅行社，放眼未來開關後，將迎來報復性旅遊潮。過去5年，她踏足的國家包括意大利、美國、法國、加拿大、葡萄牙、西班牙等，對她而言，旅遊是其生活中的一部分，而拍攝《潮甚麼》從來都不是一份工作，「這是我們兩夫妻創造出來的，像是Baby一樣。」她說。

疫市下創業

今年7月，兩夫妻在疫情下遠赴冰島拍攝全新旅遊特輯，事隔近兩年時間再度出遊，她表示是次旅程的意義變得不一樣。「今次一定是我最深刻的旅程，因為疫情爆發後，本來覺得拍旅遊節目根本是遙遙無期。坦白說，當時我還害怕事業準備要走下坡，所以，當得知有機會出發時，更加珍惜一切。」

當講起這次旅程，她即陷入回憶，滔滔不絕。「原本沒有疫情的話，只需要一程機到芬蘭就可以去冰島，但由於現在航班數目大減，所以要不斷轉機，但當下我竟然覺得開心，因為太久沒有機會飛，很想在機場逗留長時間一點。還有，收拾行李時感覺很陌生，心情非常期待又興奮。」

她這位旅遊達人，不但在節目中充分展現其冒險家精神，在創業路上更見她豁出去的膽量。經歷過禁飛的日子，面對全世界封關、旅遊業冰河期，她居然繼續「勇」字當頭，決定跟老公夫妻檔在疫市下創業，共投資6位數開旅行社「Hipster Tour」。首次創業的她，直言無懼血本無歸，因為她深信疫情過後，將迎來「報復性旅遊」。

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主打歐洲路綫

當時正值本地疫情最嚴峻時期，她突然旅行癮發作，一時興起在社交網發文，笑指計劃開團帶大家去旅行。豈料，一句無心的玩笑話，短短幾小時已經引來逾百個私訊表示有興趣參加，令她大吃一驚。她與丈夫討論過後，毅然決定把眼前的危機視為商機，由自己最熱愛、最熟悉的行業入手。

想申請旅行社代理商牌照，先要找一個營業地點，成立一間公司。Christy也花了約一年時間籌備，續指原本申請牌照需要過五關斬六將，但正正因為疫情的緣故，繁複的手續都相對變得簡單。「疫情期間，我們無所事事，多的是時間。由於旅遊業成了疫情的重災區，所以政府也有把門檻略為降低，變相比較容易成功申請牌照。」

Christy打算主打歐洲路綫，而旅遊行程將會參考節目內容。「很多粉絲都記得節目中的細節，例如餐廳特色，就連節目上餐廳老闆戴甚麼帽子，他們也記得一清二楚。所以，之後如果有機會出發的話，我會先跟隨節目的Style規劃行程，因為我們除了會遊覽一些著名熱點外，還有在地人推薦的景點。」

（節錄）

作者：曾嘉善

責任編輯：李越樺

【原文：旅遊業陷冰河期 梁芷珮勇字當頭開旅行社】

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