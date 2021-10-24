【好去處】愉景灣嘩鬼萬聖節冰上派對　溜冰場大派糖果Trick or Treat

愉景灣溜冰場亦將於10月29日至31日期間，舉辦首個萬聖節嘩鬼溜冰派對。溜冰場除了心慌慌搞鬼布置外，教練和職員亦會來個嘩鬼大變身，與客人大玩Trick or Treat，並送出糖果應節。

這次舉辦的冰上派對，正好讓大人小朋友一齊玩過夠。先穿上最「驚」喜的造型並利用場內特設的道具拍照，可參加最扮嘢穿着比賽，在Facebook或Instagram打卡並標籤#dbirhalloween2021，即有機會獲贈豐富獎品。

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愉景灣溜冰場更聯同寶礦力及Green Common，向所有入場人士大派禮物同慶萬聖節。入場人士可獲贈寶礦力水特電解質水一瓶、Green Common純素雪麥糍一粒及OMNI新餐肉換領券一張，禮品先到先得，送完即止。

溜冰場將於10月29日及30日開放公眾溜冰時段，入場門票大小同價，每位80元，已包括溜冰鞋租借費用，每節限最多150人。10月30日的公眾溜冰時段會有不同熒光顏料供應，於漆黑中與其他嘩鬼一同溜冰狂歡。

若想知有邊到好去，請留意好去處懶人包！

責任編輯：黃依情

【原文：愉景灣溜冰場Halloween 舉行嘩鬼萬聖節溜冰派對應節（收費文章）】

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