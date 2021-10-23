【理財個案】有先天疾病保險無法理賠　留儲備放定期回報太低點算好？

讀者黃小姐今年28歲，8年前發現有先天性心臟病，未來可能要做手術修補，雖然在發現前已有醫保，但保險公司已告知，先天性疾病在未來是無法理賠的，所以在工作後，每年都有為未來的手術費和手術後的生活費留下儲備。她並不知道甚麼時候會用到這筆儲備，所以現在都只是放在定期，但回報真的太低，應該怎麼做？

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在自願醫保於2019年出現之前，並沒有一個醫療保險是可以覆蓋先天性疾病，縱使先天性疾病在配置醫療保險前都未被發現，同樣是不受保障。對於此類患者，在沒有保險下，只可以像黃小姐一樣，自己設立醫療儲備。

由於未知甚麼時候會用到，為了確保流動性，所以都放在活期或定期，每年連1%的利息都沒有。而根據統計處資料，近10年通漲率為3.1%，而醫療服務的通漲率為3.53%，儲備被通漲大幅度地蠶食，而投資又有波動性，也可能因緊急套現，而造成比較大的損失。

儲蓄保險流動性弱

過去有很多儲蓄保，如果選擇在首年退保，都約有20%至30%的退出費用，最快都要在5至6年後才能取回本金，隨後回報才會快速增長，非保證的長期回報相對較高，但流動性的確比較弱。

不過，近年保險市場出現了很多新進的保險公司，漸漸也出現流動性強的儲蓄產品，首年退保只需3%至4%退出費用，3年回本，8年內有約3.1%的保證回報，回報比iBOND更高，也剛好可以追到通脹率。甚至有些沒有罰款，不過回報只有2%至3%，退出時間可能需要半年。雖然這類產品前期退保都有損失，但這一畢醫療儲備，黃小姐在現在這一刻也不知道甚麼時候會用到，甚至可能直到退休都不會使用，所以前期的退出費用或許會比長期通漲蠶食的損失更少。黃小姐可以根據自己的健康情況分配儲蓄，部分留在定期，部分可以利用這種金融工具去對抗通脹。

（節錄）

【原文：先天病不受保 醫療費靠儲蓄（收費文章）】

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