【品味投資】勞力士金錶成潮流指標　專家教買舊裝停產金錶　入門價只需10多萬

疫情之下，大家常說零售業銷情下滑，但鐘錶市場卻似乎未受影響，不少受追捧的品牌每每推出新錶就火速售罄，連帶二手錶近年都大賣。專門出售舊裝勞力士的Ivan Watches向來有不少名人幫襯，想買枚舊裝錶投資保值？立即找來主理人Ivan Sir教路。

勞力士金錶有潛力

想買錶保值甚至寄望升值有所回報？勞力士自然是其中的首選。由於大多舊裝勞力士都已經停產，而且充滿故事性，因此身價甚至比新錶還要矜貴，有些型號的升值潛力更是驚人。Ivan Watches的主理人兼舊裝勞力士專家Ivan Sir表示，以往勞力士以運動錶最受歡迎，尤其Daytona，但過去兩、三年舊裝運動錶的價格開始沒太大上落，大概因為Paul Newman那枚精鋼Daytona的拍賣價去到高點（1.83億），市場仍在消化，因而帶動了勞力士的新裝Daytona金錶被炒得很熱，愈來愈多人留意貴金屬錶。

這兩年很流行運動金錶，新款的金錶當然貴，炒價可以去到三、四十萬，但如你買已停產的舊裝金錶，入門價只是10多萬，其實跟熱炒鋼版運動錶的炒價差不多，好像熱門的GMT-Master II及綠圈潛水Submariner都被炒高一倍，約十六萬至十八、九萬不等，大家就覺得以相同價錢買一枚金錶更划算。

金錶成為潮流指標

從前大家總覺得金錶老氣過時，但當時裝界都流行穿金戴銀，金錶已經成為潮流指標，而且並非男士專利，碧咸嫂就是一個好例子，近期她經常佩戴Patek Philippe的黃金Nautilus，配起一身時尚打扮絕無半分違和感。

Ivan Sir補充，勞力士70年代開始推出金錶，當時採用膠面，有Datejust Ref.1601及Day-Date Ref.1803，中東Stella面較著名，帶點如琺瑯的令身效果，但只推出了數年便停產，因此現在拍賣非常好價，狀態好的話價值大約五、六十萬。全金錶即金面加金鏈帶未必人人接受到，所以黑瑪瑙面盤較受歡迎，黑襯金感覺很cool亦易接受，因此升值能力比其他寶石面高。

大家想買錶保值的話，應該知道如何入手了。

作者、責任編輯：梁靜詩

【原文：金錶成熱潮升值潛力強 專家教入手舊裝「金勞」（收費文章）】

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