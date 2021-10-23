【萬聖節2021】萬聖節嘉年華　拉丁CHICACA亡靈節活動

萬聖節臨近，不少應節活動已相繼開鑼。今年Chicaca Culture的拉丁美洲文化團體將舉辦一連兩星期CHICACA亡靈節，並在中環的藝術空間Cabinet of Stories舉辦「Fantasy of the Dead死人頭狂想屋」展覽，展出亡靈節相集及相關文化活動，解構墨西哥人獨特的生死觀，chic得來又有思考的空間。

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是次展覽的重點是「Fantasy of the Dead死人頭狂想屋」，當中以墨西哥房間為布置概念，第一部分是亡靈節相展，由大街小巷走到墓園，從照片看墨西哥人如何慶祝死亡；第二部分是墨西哥祭壇，走進墨西哥房間，萬壽菊與燭光引領你走向祭壇，深入了解不同物件的文化內涵，欣賞墨西哥匠人工藝；第三部分是「你和逝者的故事」徵集作品，收集不同人的生死故事，關於死亡、回憶、遺憾、愛……帶出死亡並不可怕，遺忘才是最可怕的道理。

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Catrina骷髏頭Face painting 面部彩繪活動限定4日，大人小朋友都可以化身骷髏頭，親身體驗亡靈節！ 日期：10月23日、10月24日、10月30日、11月1日

時間：下午2時至6時（10月23、24、30日）、下午6時至8時（11月1日）

收費：每人50元（展覽入場須另行購買）

報名網站 彩繪骷髏頭親子工作坊 墨西哥人在亡靈節把糖果造成骷髏形狀，引伸出各種造型的骷髏頭工藝品，委內瑞拉手藝達人Omaira會帶領家長及小朋友彩繪他們專屬的骷髏頭。 導師：手工導師Omaira

日期：10月23日及30日

時間：上午10時30分至12時

收費：320元（一位家長帶一位小朋友，包材料費及展覽入場）

報名網站 動畫Coco祭壇親子工作坊 手工藝導師Season將帶領小朋友製作迷你祭壇，紀念逝去的親人、寵物甚至丟失了的心愛玩具。 日期：10月24日及31日

時間：上午10時30分至12時

收費：320元（一位家長帶一位小朋友，包材料費及展覽入場）

報名網站

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作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

【原文：萬聖節嘉年華 香港舉辦拉丁CHICACA亡靈節活動（收費文章）】