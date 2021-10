【萬聖節2021】萬聖節嘉年華　拉丁CHICACA亡靈節活動

萬聖節臨近,不少應節活動已相繼開鑼。今年Chicaca Culture的拉丁美洲文化團體將舉辦一連兩星期CHICACA亡靈節,並在中環的藝術空間Cabinet of Stories舉辦「Fantasy of the Dead死人頭狂想屋」展覽,展出亡靈節相集及相關文化活動,解構墨西哥人獨特的生死觀,chic得來又有思考的空間。

是次展覽的重點是「Fantasy of the Dead死人頭狂想屋」,當中以墨西哥房間為布置概念,第一部分是亡靈節相展,由大街小巷走到墓園,從照片看墨西哥人如何慶祝死亡;第二部分是墨西哥祭壇,走進墨西哥房間,萬壽菊與燭光引領你走向祭壇,深入了解不同物件的文化內涵,欣賞墨西哥匠人工藝;第三部分是「你和逝者的故事」徵集作品,收集不同人的生死故事,關於死亡、回憶、遺憾、愛……帶出死亡並不可怕,遺忘才是最可怕的道理。

Catrina骷髏頭Face painting 面部彩繪活動限定4日,大人小朋友都可以化身骷髏頭,親身體驗亡靈節! 日期:10月23日、10月24日、10月30日、11月1日

時間:下午2時至6時(10月23、24、30日)、下午6時至8時(11月1日)

收費:每人50元(展覽入場須另行購買)

彩繪骷髏頭親子工作坊 墨西哥人在亡靈節把糖果造成骷髏形狀,引伸出各種造型的骷髏頭工藝品,委內瑞拉手藝達人Omaira會帶領家長及小朋友彩繪他們專屬的骷髏頭。 導師:手工導師Omaira

日期:10月23日及30日

時間:上午10時30分至12時

收費:320元(一位家長帶一位小朋友,包材料費及展覽入場)

報名網站 動畫Coco祭壇親子工作坊 手工藝導師Season將帶領小朋友製作迷你祭壇,紀念逝去的親人、寵物甚至丟失了的心愛玩具。 日期:10月24日及31日

時間:上午10時30分至12時

收費:320元(一位家長帶一位小朋友,包材料費及展覽入場)

報名網站

作者:馮柏偉

責任編輯:張頌婷

【原文:萬聖節嘉年華 香港舉辦拉丁CHICACA亡靈節活動(收費文章)】