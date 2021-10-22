【收息股】揀高息股可考慮中港電訊股？　股息率最高超過8厘！

除了房託股之外，在找尋高息股的時候，電訊股都是不錯的選擇，現時港股市場上不少電訊股的股息率表現亮眼，以下將會列出香港電訊股及內地電訊股的股息率，讓大家比較一下。值得注意的是留意股息率以外，企業的基本面都需要考量，才能找到一隻「財息兼收」的收息股。

【趁休市兩日做定功課 房託股股息率最高近10厘：按此】

■電訊股股息率比較■

（按股息率低至高排列）

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電訊盈科績優股息率逾8%



在云云眾多的電訊股之中，電訊盈科 （00008） 的股息率最高，達8.03%。公司上半年的業績表現不俗，上半年核心EBITDA按年增6%，主要是因為企業方案業務得到改善，以及OTT和免費電視等業務的EBITDA虧損收窄所致。



公司今年派中期息每股9.36分，較去年同期的9.18分有所增加。事實上，公司自2016年度起，每個年度的派息都有增長，2019年度及2020年度的派息雖然持平，但公司在2020年度中期業績時曾宣布每1000股可獲派108股盈大地產 （00432） 股份。



在股價表現方面，電盈股價在今年5月見過4.65元後持續下跌，現處於4元水平。



中國移動為內地三大電訊股中最高



在內地三大電訊股之中，股息率表現最好的是中國移動 （00941） ，股息率達6.68%。公司最近公布的首三季業績同樣理想，盈利按年增長6.9%至872億元。營運收入及EBITDA分別按年升12.9%及9.5%。



然而，中國移動的股價在今年都較為波動，在1月份見過39元低位後，又曾在3月份見過高位59.2元，近月維持在46至49元水平。

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責任編輯：鄭樂怡

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