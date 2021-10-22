芯片市場新格局　自家研發晶片成智能手機新戰場！

Google「親生仔」Pixel 6系列手機的正式發佈！這部手機最大賣點，是Google終放棄使用高通的晶片，改為採用自家研發的Tensor晶片去強化手機的性能，讓Pixel手機走上一如蘋果iPhone及華為手機的自家晶片生態的道路。

薑餅人相信，未來將有更多手機品牌推出自家研發晶片，這樣或對兩大晶片龍頭高通和聯發科構成一定的影響。

先說這枚由Google研發的Tensor晶片，號稱讓手機運作更順暢、更有效率。當中包括了四大特點：

1.運用機器學習技術讓 Pixel 用家可以享有 Google 獨家功能，例如在無法上網的情況下即時翻譯訊息和影片；

2.以Tensor 專屬影像處理器，讓手機的相機真實捕捉所有畫面；

3.Tensor晶片能與新一代的 Titan M2安全防護晶片搭配使用，讓 Pixel 更有效地應對各種攻擊；

4.Tensor的效能號稱比Pixel 5 提升高達 80%，又能夠節約用電量，延長電池的續航力，似乎的確比前代的型號表現更佳。

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Google步步為營 免自己打殘自己

Google在智能手機的發展步伐經過多次轉變，在市場根本未能成為主流，更枉論要挑戰一眾市場領導者的地位。

特別是去年突然間將Pixel系列降格為中階型號，雖說希望以平價來吸引客戶，但明顯成績未如理想，才讓公司再轉方向，以自家研發的手機晶片來推出新的Pixel手機。

不過，Google似乎自己對產品也沒太大信心，或怕自家產品會與其他Android手機正面競爭，一直沒有把Pixel手機作全球銷售，令不少用戶望門輕嘆。

速睇蘋果A系、華為麒麟、三星Exynos、Google

現時市場上自家晶片手機品牌主要是蘋果的A系列晶片、華為麒麟、三星Exynos以及新加入的Google。當中成績最佳的自然是蘋果了，其每年升級的晶片均能為用戶帶來有感的新體驗。

蘋果今年的A15仿生晶片，在效能上已抛離了高通的年度旗艦晶片驍龍888系列。但Tensor晶片卻在效能上落後於蘋果及高通，似乎Google並不在意數字上的競爭而是要讓用戶感受到Google才能享用的功能。

除了一眾海外品牌， 中國的手機品牌也在研發自家晶片上下了不少苦功，不過除了華為比較像樣之外， 其他公司都仍在起步階段。

當中小米雖然已晉身全球三大手機品牌，但在自家晶片研發上卻面對不少問題，令晶片久久未能出來。

小米自家研發芯片並不化算

不過老實說，以小米的機海策略，花錢買比自家研發來得化算。不過這便讓小米一直背負科研能力不及華為及其他對手了。

過往被視為中下品牌的Vivo和Oppo，在全球市場穩佔五大之列，也開始有條件自行研發手機晶片來挑戰高端市場。

薑餅人近日在研究Vivo的 X70 Pro Plus，這部手機近日在國行機市場一機難求，比iPhone 還要難買，而且價位天天不同，便是這款手機搭配了vivo 自行研發的影像晶片V1，配上其賽司光學防震的攝影鏡頭，在攝錄方面相信已躋身一線手機品牌之列，只是這部手機沒有推出港行版本而已。

同系的Oppo 也沒有閒著，正在開發自己的處理器。據日經亞洲獨家報導，這家中國手機品牌目標是在 2023 年或 2024 年推出的高端手機中使用自己的晶片，以減少對外國供應商的依賴。

Oppo積極開發自家處理器

Oppo 計劃尋求使用全球最大的代工晶片製造商台灣台積電提供的尖端 3 納米晶片生產技術。蘋果和英特爾等台積電客戶已經在使用這項技術。

自美國封殺華為以來，Oppo 一直在加大晶片投資。據行業高管和招聘信息顯示，它從聯發科、高通和華為聘請了頂級晶片開發商和人工智能專家，並繼續在美國、台灣和日本進行招聘。

不過，開發自家晶片並非易事，Google也花了四年才成功推出市場，Oppo要在兩至三年內有新產品推出，似乎是有點樂觀了。