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【抗通脹】港9月CPI按年升1.4%　政府料短期內通脹壓力增加

個人增值 18:00 2021/10/22

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【抗通脹】港9月CPI按年升1.4%　政府料短期內通脹壓力增加

政府統計處今日（22日）公布，本港9月份整體消費物價按年升1.4%，較8月份的相應升幅1.6%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，今年9月基本通脹率按年升1%，亦較8月份升1.2%為低，主要是由於在9月份上調公營房屋租金的影響消失和外出用膳及外賣費用升幅收窄所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至9月止的3個月的平均每月變動率為-0.7%，而截至8月止的3個月的相應變動率則為-0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率均為0.1%。

【料通脹將維持較高水平 貝萊德Hildebrand籲投資者要適應：按此

政府：短期內通脹壓力增加

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2021年9月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升23.6%）、衣履（上升8.7%）、交通（上升5.4%）、外出用膳及外賣（上升2.8%）、耐用物品（上升2.2%）、基本食品（上升1.3%）和雜項服務（上升0.9%）。

政府發言人指，9月份基本消費物價通脹率緩和至1.0%，這是由於去年同月上調公營房屋租金的影響消散，以及外出用膳及外賣價格的按年升幅因基數效應而收窄。隨着經濟持續復甦和進口價格上升，整體通脹壓力在短期內料會增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹在今年餘下時間應維持大致溫和。

更多通脹升溫投資攻略，請留意抗通脹懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財快訊

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