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【消費優惠】Cafe Crepe晚市套餐買1送1　KKday海鮮祭優惠低至33折

精明消費 07:00 2021/10/25

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Cafe Crepe：晚市套餐買一送一

為慶祝Cafe Crepe在香港開業4周年，由即日起至10月31日，Cafe Crepe中環店推出晚市套餐買1送1優惠。

    點擊圖片放大

地址：中環威靈頓街15B號地舖

2. KKday：海鮮祭優惠低至33折

KKday海鮮祭又嚟啦，今次精選多間餐廳大閘蟹放題優惠，現時於KKday訂購更可享額外優惠！

由即日起至11月15日，於KKday購買「3大大閘蟹放題」滿800元，並輸入折扣碼「SEAFOOD50」再額外減50元。

    點擊圖片放大

訂購網站

3. Onna Organic：網店結業　嬰兒用品低至3折

由即日起至10月29日，Onna Organic網店結業清貨，全場產品低至7折。

    點擊圖片放大
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網店

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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