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【職場奇聞】英職位空缺20年高　企業加薪派獎金留人

個人增值 15:00 2021/10/24

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【職場機遇】英職位空缺20年高　企業加薪派獎金留人

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）的數據顯示，7至9月期間的職位空缺達110萬，創下2001年有史以來的最高水平。當中以零售業和汽車維修業的職位空缺增幅最大。而單計9月份的職位空缺，更創下120萬個。

【就業調查：35%移英港人已就業 9成受訪者移英不足1年：按此

ONS經濟統計主管Darren Morgan表示，就業市場正在復甦，9月份的就業人數更遠超疫情前水平。他又指，估計各行業的職位空缺已回復至疫情前。

據BBC報道，英國職位空缺創20年以來的新高，9月份的就業人數也在增加。據悉，就業人數增加了27萬人，達至創紀錄的2,920萬人。就業人數較預期高，同時失業率也連續8個月下跌。英國失業率預期4.5%，疫情前則是4.0%。

【勞工短缺求職人數卻大減　英國企業高價搶人：按此

學者：恐阻經濟復甦

英國就業情況理想。然而，英國畢馬威（KPMG）首席經濟學家Yael Selfin表示，勞動市場短缺可能阻礙英國經濟復甦。因為在新常態下，海外勞工供應減少和面臨困難，更稱：「僱主很難找到擁有資深技術的員工，而這情況是導致9月份期間，連續第二個月職位空缺創新高。」

倫敦食品批發商Brakes供應鏈總監Mark Jenkins指出，行業面臨的壓力很大，並稱：「我們每僱用兩個人，只有一個人留下來。」皆因市場上有其他工作，挽留員工是一個挑戰。該企為了吸引人才，公司部分部門的工資加薪15%至20%；同時，提供獎金以挽留現有的員工。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：英職位空缺20年高企業加薪派獎金留人（收費文章）】

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