【職場增值】43%本港大學畢業生對就業具信心　專家教路提升實力備戰職場

受新冠肺炎疫情及經濟下行雙重打擊，本港大學畢業生對就業前景有何看法？據CFA日前發布最新的調查結果顯示，全球平均約58%受訪大學生及應屆畢業生表示，在新冠疫情大流行後仍對就業前景充滿信心。而本港大學生及應屆畢業生而言，則錄得43%。

該調查在今年7月進行，訪問了全球15個市場、超過1.5萬名18至25歲大學生及應屆畢業生對就業前景的看法，其中5個受訪亞太區市場包括澳洲、香港、印度、日本和新加坡。

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改變思維 熟習混合工作場所

有46%亞太地區受訪者表示，自疫情大流行以來，他們對職業前景、願望和期望看法起了變化。有41%受訪者表示，他們不得不重新評估疫情後想加入的行業。

疫市下，不少企業的營運模式、打工仔的工作模式均有改變。面對多變複雜的環境，全球投資專業人士組織CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）認為，在疫情大流行期間開展職業生涯的大學畢業生需要改變思維，為加入職場做好準備。

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他還提到，適應力強、靈活及能夠隨機應變的畢業生，具有一定價值。據調查顯示，每5位受訪者中，便有1人表示沒有安全感，他們感覺自己喜歡的行業缺乏發展機會，或感覺自己並未準備好進入職場。所以大學生們的另一個關注點，是攻讀學位期間，能否得到與未來相關工作所需技能的培訓。

而本港有86%受訪者認為，當前就業市場中，提升技能和獲取專業資格或研究生學歷十分重要，在亞太區中僅次於印度。香港44%受訪者贊同具有研究生學歷或專業資格，能為他們在當前的就業市場中擁有優勢。同時指出，實習、人脈，以及獲得的技能，令他們在畢業後於就業市場上佔優勢。

（節錄）

作者：張寶燕

責任編輯：蕭寶玲

【原文：疫市投身職場 聚焦提升技能+進修】

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