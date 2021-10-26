【外傭保險】外傭買勞工保險未必足夠？4點教僱主選擇保險計劃

本港不少家庭都有聘請外籍傭工幫手清潔家居和照顧小孩，普遍僱主都知道要為外傭購買僱員補償保險（或稱勞工保險），但單靠勞工保險，足夠嗎？外傭如若在非工作時間發生意外，勞保會保障嗎？

根據《僱員補償條例》規定，僱主必須要為家傭購買勞工保險，以承擔家傭在工作時發生意外受傷甚至死亡的法律責任、醫療費用、工資補償等。勞保會保障外傭在工作期間發生的意外，不過其實外傭在受僱期內，就算是非工作期間患病或發生意外，僱主一樣要為外傭提供免費醫療。外傭如若不幸失去工作能力或死亡，僱主更要支付送返外傭或其遺體及其他善後的費用。一般而言，這些費用勞保是不會提供保障，只購買了勞保的僱主，就要自掏腰包處理這些費用。

因此市面上除了普通勞保外，亦有一種「綜合保障計劃」供僱主選擇。普通勞保只保基本保障，綜合保障則較全面，除了醫療費用，外傭的財物損失、牙科費用等都會包含。究竟僱主應該如何為外傭選擇保險計劃？

1. 僱主為家傭購買哪種保險？

本港家傭可分為兩種類別，分別是本地家務助理（俗稱「鐘點工人」）及海外／外籍家庭傭工（俗稱外傭）。有些勞工保險只適合家務助理，並不適合外傭，而大部分綜合保障計劃都適用於外傭，購買前要看清楚計劃。

2. 留意醫療保障賠償金額上限

僱主在購買前要先留意醫療保障賠償金額上限及限制，因為有些計劃會以手術次數或每個傷病計算。而有些已知疾病、愛滋病、性病、懷孕等保險都不會受保，有些計劃都把癌症、心臟病排除在計劃保障範圍外，僱主可能要為外傭額外附加保障計劃，因此投保前一定要先了解清楚。另外僱主亦要留意保險的生效期，一般在投保後有十多日等候期，如果在等候期時間外傭已經到達僱主家中開始工作並發生意外或傷病，保險公司也未必會賠償。

3. 留意意外保障不保事項

勞保會保障外傭發生在工作期間發生意外，不過休息期間發生的意外傷亡就不在勞保保障範圍內。不過就算僱主選擇投保綜合保障計劃，要留意是否只在香港範圍受保，是否所有意外都會受保。近年不少外傭都喜愛參加競賽活動、潛水、駕駛等，有部分高危活動並非在保障範圍內，如果外傭在港休息期間因進行高危活動，就算是綜合保障計劃也未必受保。

4. 外傭離職會否提供支援

如外傭因不幸意外身亡或無法繼續留港工作，其身後事如支付送返外傭、外傭遺體或其個人物品回原居地的費用都要由僱主承擔，大部分保險在這方面都會有不同程度的賠償，有些更會支付僱主補聘新家傭的費用。但如果外傭是因為疏忽而導致第三者身體受傷，且需要付上法律責任，要留意投保計劃會否相關保障，例如會否就因外傭蓄意傷害而導致家庭成員受傷作出醫療賠償。

責任編輯：嚴熹曼

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